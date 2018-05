Er blijkt nogal wat onduidelijkheid te bestaan omtrent het Hof Hoorneman Phoenix Fund. Als beheerder van het fonds willen wij, in het kader van transparantie, het een en ander verduidelijken.Allereerst willen wij er geen twijfel over laten bestaan: wij vinden dit geen mixfonds. Al jarenlang verschijnen onze fondsen in lijsten en reviews als deze, vaak in onjuiste categorieën. Wij gingen altijd beleefd in discussie met de makers van de lijstjes om ze hierop te wijzen, maar er blijkt dat deze discussie vrijwel altijd zinloos is. Lijstjes moeten immers gemaakt worden en degene die ze maakt heeft gelijk. Hier zijn we dan ook mee opgehouden. Het fonds belegt in faillissementsclaims en herstructureringen en is derhalve geen mixfonds.Ten tweede is het fonds niet defensief. Het is een van de meer offensieve fondsen van Hof Hoorneman, getuige de SRRI van 6. De portefeuille is breed gespreid en de aantijging dat de performance van de afgelopen jaren louter en alleen te danken is aan de leningen in Northern Rock en Bradford&Bingley is bijzonder onwaar; deze leningen zaten, bijvoorbeeld, in 2013 niet eens bij de top-3 stijgers.Ten derde over de historie van het fonds. Het Phoenix Fund is op 1-1-2011 volledig overgenomen door Hof Hoorneman Bankiers (toen nog VPV). Hiervoor werd het fonds gezamenlijk beheerd met IMC Asset Management. Hoewel wij absoluut medeverantwoordelijkheid nemen voor de resultaten van voor 2011, zijn wij zijn van mening dat het fonds nu een stuk beter gemanaged wordt. We zijn dan ook best wel trots op de resultaten sindsdien.Tenslotte wordt er nog gesproken over een 'zusterfonds' dat gesloten werd. Hiermee wordt wellicht het Faxtor Credit Value Fund bedoeld. Dit fonds stond onder volledig management van IMC en heeft derhalve niets te maken met Hof Hoorneman of het Hof Hoorneman Phoenix Fund. Het fonds is dus geen zusje, eerder de dochter uit een eerder huwelijk van moeder's nieuwe vriend. In de meer dan 10 jaar dat Hof Hoorneman haar fondsen beheert is er nog nooit een gesloten.Ik hoop dat het een en ander duidelijker is. Mocht iemand meer informatie willen, verwijs ik he graag door naar onze website: www.hofhoorneman.nl