Over ruim 1,5 maand is het zover, dan zijn er EU-verkiezingen.Grote vraag, zijn we de EU beu en gaan we op die enkele partijen stemmen die de EU als zodanig willen afschaffen of eruit willen stappen ?Of gaan we stemmen op alle overige partijen die MINDER, MINDER, MINDER invloed van de EU willen, althans dat ZEGGEN, maar in stemgedrag steeds maar weer mee stemmen met de verdere uitbreiding van de EU, zoals een monetaire unie, een politieke unie, een gezamenlijke krijgsmacht.Veelal worden argumenten gebruikt als: de EU zorgt voor banen, brengt meer welvaart en zorgt voor vrede in Europa.Bij die argumenten van de voorstanders van de EU wil ik graag enkele opmerkingen of kanttekeningen plaatsen.Duidelijk is te zien in bovenstaand verhaal dat in de jaren 1990-2000 de economische groei in de EU landen in de meeste gevallen ruim 2% hoger was (NL:3,7%) dan in de jaren 2000-2013 (NL:1,1%). Het vrij besteedbare inkomen is in ieder geval in Nederland NIET gegroeid sinds het jaar 2000.Werkeloosheid is in NL en EU-breed zelden tot nooit zo hoog geweest.Ook kunnen we stellen dat door de voortdurende expansieve politiek van de EU richting het oosten, een oorlog in Europa dichterbij is dan ooit. Noem Ukraine, Noord-Afrikaanse landen, Syrie.Grote vraag is dan, gaan de gevestigde pro-EU partijen ons nog van het tegendeel overtuigen voor 22 mei a.s. of gaan de anti-EU partijen een klinkende overwinning behalen ?