Het probleem met Windows is volgens mij structureel van aard.

Het zit hem in de duurzaamheid.



Televisies met een beeldbuis zijn niet meer te koop. Telefoons met draaischijven zijn er ook niet meer. Auto’s zonder diagnose-aansluiting worden niet meer gemaakt, etcetera.



Windows bestond in het allereerste begin alleen nog maar op diskettes en floppy-disks, en dateert nog uit de tijd dat kleurenschermen nog moesten worden uitgevonden.



Sindsdien is er nogal wat veranderd. Zowel met auto’s, televisie, communicatie, mechanisatie, automatisering etcetera als met wat voor ander onderwerp dan ook, zijn veranderingen leading bij de verdere ontwikkeling van welk product dan ook.



De enige remedie is denk ik om hierin gewoon mee te gaan. Bijtijds vervangen, updaten, en bijleren.



“Ik was er zo aan gewend”, met de bijbehorende weerstand tegen dat nieuwe, is echt niet meer van deze tijd.



Leuk of niet leuk (bv Windows 8 is een gedrocht), we kunnen er gewoon niet meer omheen.



Mijn tip: Toch proberen mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Upgraden dus, en dat blijven doen. Leuk of minder leuk, we zullen het er mee moeten doen.