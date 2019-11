Eindelijk ? dan toch ook glasvezel in de koopgoot ?:) ====================================================== . Schotse miljardair investeert in Rotterdams internet Het mag dan 200 miljoen euro kosten, maar dan hebben wel alle 300.000 huishoudens en bedrijven in Rotterdam aansluiting op snel breedbandinternet. De 75-jarige Schotse Irvine Laidlaw is de man die deze forse kapitaalinjectie in de stad doet. Voor hem is dit klein bier; Laidlaw werd door onder meer het organiseren van vakbeurzen en congressen miljardair. Het Rotterdamse bedrijf L2Fiber van ondernemers Oscar Kuiper en Henk Hoven zal als exploitant het glasvezelnetwerk aanleggen. Het Financieele Dagblad meldt dat Laidlaw namens zijn investeringsvehikel Highland Group Holdings een belang van 80 procent krijgt in L2Fiber. Rotterdammers kunnen binnen 5 jaar genieten van hun snelle internet.

Ik heb sinds 3-104 abo voor internet/vaste telkefonie bij Online.nl: ik heb geen problemen(loopt via "oude"koperlijn van KPN ==================================================== ma 23 nov 2015, 13:32 Consumentenbond waarschuwt voor Online.nl DEN HAAG - De Consumentenbond heeft in een jaar meer dan 2000 klachten ontvangen over de belabberde service van telecomprovider Online.nl. Daarmee heeft het bedrijf de twijfelachtige eer om de klachtenlijst van de consumentenorganisatie aan te voeren, meldt de bond maandag. De klachten variëren van geen of langzaam internet, televisie met 'blokkerig' beeld tot geen diensten na een overstap. "Mensen zitten soms dagen of weken zonder internet. Verder zijn er veel klachten over de klantenservice: Online is niet bereikbaar of de klantenservice lost de problemen niet op", stelt de Consumentenbond. De bond zegt tevergeefs meerdere malen aangedrongen te hebben bij de provider om de dienstverlening te verbeteren. Online.nl biedt internet, telefonie en televisie. Bij het bedrijf was maandag niemand bereikbaar voor commentaar.

Eindelijk worden de buitengebieden verlost uit hun isolatie ??========================================================Mensen die wonen in buitengebieden, worden door KPN de komende jaren aangesloten op sneller internet. Het gaat om zo'n 400.000 huishoudens.Van deze groep krijgen er 100.000 internet via een 4G-modem. Op deze plekken zou internet aanleggen via de kabel te duur zijn. Dat betekent dat deze abonnees in feite gebruik gaan maken van een mobiel abonnement, waardoor er ook een datalimiet aanwezig is.Mensen betalen voor 10 GB 40 euro en voor 50 GB 50 euro. KPN heeft deze oplossing de afgelopen maanden getest in het Groningse Loppersum en stelt dat 50 GB "ruim voldoende" is.Bij de andere 300.000 huishoudens wordt het bestaande kopernetwerk deels vernieuwd en aangevuld met glasvezelkabels.BurgerinitiatievenOp dit moment hebben zo'n 500.000 huishoudens op het platteland slecht internet. Voor 100.000 huishoudens heeft KPN nog geen kant-en-klare oplossing. De provider zegt graag in gesprek te willen gaan met lokale overheden en initiatieven om te kijken naar de mogelijkheden.

Ik ben sinds maart 2014 overgestapt van KPN naar online.nl(internet/vaste tel.): goede keuze geweest.=======================================================KPN-abonnees in meerdere regio's van Nederland zitten al sinds donderdagochtend zonder internet.KPN bevestigt dat er een grote storing in zijn netwerk gaande is, maar de oplossing nog niet te hebben gevonden. ''Het is heel vervelend, we doen er echt alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen'', aldus de woordvoerster zaterdag.De storing concentreert zich niet in een bepaalde regio, aldus KPN, en binnen gebieden hebben sommige abonnees geen last en dus wel internet.Deze internetstoring is volgens KPN door een technisch mankement ontstaan. Ze duurt ongebruikelijk lang. Meestal zijn KPN-storingen binnen hooguit enkele uren verholpen.