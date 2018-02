Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Ik heb een vraagje over de AEG $-perpen.De 6.875 % (AEV) wordt gecalled volgens een aankondiging van Aegon op 22 Januari. Zie www.aegon.com/Home/Investors/Managing... Zoals ook al beschreven in een seekingalpha verhaal ( seekingalpha.com/article/1858921-aego... ) zou het logischer zijn dat niet de AEV maar de AEF wordt gecalled.Ik citeer:If you feel that AEGON's preferred stocks are consistent with your personal financial resources, goals and risk tolerance, taking a closer look at AEV would be a good place to start your due diligence. AEV offers a competitive 6.875 percent dividend and is trading below its $25 par value. And even though it is redeemable, a call seems unlikely since AEF's 7.25 coupon on 40m outstanding shares is costing the company much more in dividend expense.Voor zover ik weet is de AEF niet gecalled. Weet iemend hier meer van ?En wat zou de reden zijn geweest om juist de AEV te callen ?