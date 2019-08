DeGiro gaat fondsen gratis aanbieden



AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker DeGiro gaat duizend beleggingsfondsen en trackers gratis aanbieden. Dat maakte de concurrent van het beursgenoteerde BinckBank donderdag bekend.





Beleggers die de fondsen en trackers bij DeGiro kopen, hoeven daarover geen transactiekosten en bewaarloon te betalen. DeGiro constateerde dat het op het gebied van beleggingsfondsen en trackers geen geld te verdienen is. “Klanten beleggen hier passief in, soms is er zelfs sprake van maar 1 of 2 transacties per jaar. Het verdienmodel is aan onze kant al nagenoeg nul. Onze inkomsten zitten bij de actievere handel zoals aandelen en derivaten”, aldus Gijs Nagel, een van de oprichters van DeGiro.



Ook onderzoekt DeGiro om aanbieders van fondsen en trackers advertentieruimte op het beleggingsplatform te bieden.



Gematigd



De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) reageerde gematigd enthousiast op de aankondiging van DeGiro. “De grootste kosten zitten in het houden van beleggingsfondsen, niet in het handelen. Je krijgt nu een paar tienden van een procent cadeau, maar betaalt voor het houden van fondsen nog altijd 2 à 3 procent per jaar”, zei een woordvoerder van de vereniging tegen RTLZ.



DeGiro, opgericht in 2008, is naar eigen zeggen na BinckBank de grootste onlinebroker van Nederland. Nagel wilde desgevraagd geen concrete cijfers noemen. “We willen dit jaar nog activeiten lanceren in het buitenland, waarschijnlijk in september. Tot dat moment wachten we met het bekendmaken van het aantal transacties en klanten in Nederland”, zo zei hij. De bestuurder gaf aan dat mogelijk in 2015 BinckBank in te halen wat betreft het aantal transacties. “We weten hoeveel transacties er zijn in Nederland, we kennen ze van Binck, dus zo weten we waar we staan.”



Beursgang



De broker is overigens “nog helemaal niet” met beursplannen bezig. “We financieren uit eigen geld en hebben geen externe schulden en leningen. Behoefte aan een beursgang zou er pas kunnen komen als de uitbreiding in Europa hard gaat en we geld nodig hebben. Maar daar zijn ook andere manieren voor, als leningen bij banken.”



Het aandeel BinckBank noteerde donderdag omstreeks 14.15 uur 1,4 procent lager op 8,62 euro. “Wij zijn vanuit BinckBank bezig met Fundcoach, om te zorgen dat we beleggers een aanbod kunnen doen met gebruiksvriendelijkheid en gemak. Tegen scherpe tarieven, goede waar voor je geld. Het gaat gelukkig meer dan om alleen het tarief”, aldus een zegsman van BinckBank.