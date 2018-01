Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

quote: de belg schreef op 6 jan 2014 om 20:00:

Ik ben een beetje huiverig geworden voor mREITS als je kijkt naar de koersontwikkeling. Dit blijkt ook al uit de grafiek in de door jou geciteerde website.... Dat vind ik toch wat rustiger dan elke maand weer nerveus afwachten wat er met de Amerikaanse rente gebeurt.

Als je nerveus naar de rente en naar de koersen blijft kijken, dan moet je geen mREITs kopen. En nog wel meer dingen niet.Kijk in plaats daarvan eens naar de NAV's, dan ziet het beeld er heel anders uit. Dat stijgende rente een drama zou moeten zijn voor de koersen is ook een relatief nieuwe fixatie van de markt.Zie hier de koers van AGNC versus de 10 jaars rente:Het afgelopen jaar is het verband duidelijk, maar zie je het ook daarvoor ? Ik niet. Verder terugkijken (vanaf 2000) versus de koers van NLY levert een soortgelijk beeld op. mREITs kunnen ook prima presteren bij stijgende rente. Een niet al te snel stijgende lange rente bij gelijkblijvende korte rente is zelfs goed, dan stijgt de spread en dus de inkomsten van de mREIT. Grote renteschokken moet je aan de andere kant weer niet hebben.Dat de koers zo laag en de discount zo hoog is kun je natuurlijk toeschrijven aan de markt die altijd gelijk heeft. Dan zit er een stuk voorspellende waarde in de koersen. In dit geval is dat een moeilijk verhaal, want de portefeuille van een mREIT bestaat uit zeer liquide stukken. De NAV wordt ook bepaald door de markt (MBS, treasuries, swaps) en die markt is vele malen groter en meer liquide dan de mREIT aandelen. Vanuit die invalshoek is het dus niet de vraag of de markt gelijk heeft, maar welke markt. De discount zal uiteindelijk moeten verdwijnen, al was het maar door arbitrage.Ik zou overigens geen aandeel ARR of de prefs kopen, vanwege de kwaliteit van het management. Die hebben het echt slechter gedaan dan bijvoorbeeld NLY of AGNC. Een belegging in een mREIT is ook veel meer een inzet op de kwaliteit van het management dan op de ontwikkeling van de rente. Een mREIT is geen passief vehikel.