Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Plug heeft met 4000 operationele units, ongeveer 85% van de huidige Amerikaans markt in handen.



Het huidige klantenbestand heeft in totaal zo'n 250.000 apparaten die geschikt zijn voor conversie of vervanging door GenDrives.



Plug heeft een enorme voorsprong op haar concurrenten. Aan dit product kleeft namelijk een nadeel: de financiele voordelen zittin in de TCO (total cost of ownership) en niet in de directe investering. Hoewel er in de toekomst een aanschafprijs verlaging verwacht mag worden (schaal, brandstofcel techniek) is de investering nu gewoon stevig. Dus willen potentiele klanten eerst een proof of concept, een pilot project over langere tijd. Concurrenten als Fronius/Linde, ITM Power en Nuvera zijn daar nog maar net mee begonnen. Plug heeft deze moeilijke tijd nu achter zich gelaten en kan met bepaalde accounts nu echt aan de slag. Het nieuws op woensdag moet dus gaan over nieuwe klanten, maar ook over uitbreidingen met bestaande klanten en dan niet 10 of 20 stuks, maar meteen hele vloten vervangen of nieuw leveren.



De resultaten van alle pilots zijn namelijk zeer positief. Neem bijvoorbeeld Bridgestone. Zij werden al in 2008 klant van Plug, op pilot basis. Hun vloot van onbemande voertuigen heeft sindsdien een grote productiviteitssprong laten zien, door alle selling points ruim waar te maken.



Deze zijn:



Korte vultijden (2-3 minuten)

Gelijkblijvende kracht

Langere runtime