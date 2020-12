Natuurlijk ben je afhankelijk van de acceptatie van de andere kant als betaalmiddel. Daarvoor moet het van voldoende nut zijn voor de andere kant. Voor een sexuele relatie ben je ook afhankelijk van de vrijwillige acceptatie van de andere kant, maar om te zeggen dat het zonder dwang niet mogelijk is, klopt niet.

Natuurlijk zullen er altijd mensen blijven die een bepaalde valuta niet accepteren, maar dat is nu ook al het geval met euros. Er zijn ook bedrijven die sommige creditkaarten niet accepteren. Dat wil niet zeggen dat het geen betaalmiddel is. Sommige mensen willen bepaalde dingen ook niet verkopen als je er euros voor biedt.



Niets heeft van zichzelf waarde, ook goud niet. Waarde is subjectief. Iets heeft waarde voor een bepaald persoon op een bepaalde tijd in een bepaalde situatie (denk aan de water in de woestijn en diamant)

Het idee dat iets intrinsieke waarde heeft, komt van Adam Smith en Newton geloofde er ook in. Die ging als alchemist goud maken omdat hij dacht dat er intrinsieke waarde IN het goud zat. Daarom probeerde hij goud te maken, omdat hij dacht dat daar welvaart van zou komen. Daar zou natuurlijk alleen inflatie van zijn gekomen.

De spaanse conquistadores gingen ook goud en zilver van de indianen stelen vanwege het idee dat er intrinsieke waarde in zat. De Spaanse roverheid ging daarna 13 maal failliet.

De welvaart komt van de producenten, niet van de hoeveelheid geld.



Ik denk niet dat de VS nog terug gaat komen, er komt denk ik wel een opleving waarbij wat produktie weer gaat terugkomen naar de VS. Mijn timeline is dat de VS nu 1920 Duitsland is.

In Duitsland was het NSDAP partijmotto "Gemeinnuts geht for eigennutz"

nu staat dat in de VS ook in de common core schoolboeken. De TSA zijn een soort bruinhemden die mensen lastig vallen, intimideren en bestelen. Er zijn interne checkpoints, waar soms DNA afgenomen wordt. De IRS wordt gebruikt om politieke vijanden aan te vallen, de geheime diensten luisteren iedereen af, er wordt gemarteld in de gevangenissen en de president droned mensen op zijn geheime kill list. Er zijn geheime rechtbanken voor bedrijven die gesommeerd zijn hun klantgegevens te delen met roverheid en dat niet goed genoeg doen. Het graaien van bailouts op kosten van de belastingslaven,heeft gigantische vormen aangenomen. Waardeloze rotprodukten worden onder verplichting verkocht aan de onderdaan, omdat de verkoper bij de wetgever gelobbied heeft.



Ik verwacht dan ook dat er hyperinflatie is over een jaar of 3, grote depressie in een jaar of 10, oorlog in een jaar of 20.