FTSE Lijst 1 do 7 nov



Het totaalrendement is de som van het koersrendement kalenderjaar 2013 en het (totaal ex-div 2013)/ beginkoers 2013.



Voor enkele afwijkende ratio's zijn de gegevens gecontroleerd aan de hand van de balans en resultatenrekening van de betreffende bedrijven op de website van de londonstockexchange.



De omzetcijfers van de financiële instellingen Barclays, HSBC, Standard Chartered en RBS zijn uit de jaarverslagen van de bedrijven gehaald. De prijzen zijn in GBP.



Op het overzicht in de bijlage zijn de negatieve getallen in de resultaat kolommen TR, div en KR in het rood weergegeven en de positieve in het zwart. Bij de fundamentele gegevens en de 52w % change zijn de waarden > het gemiddelde groen gekleurd (en < gemiddelde rood).



Het zijn de kleinste fondsen in de index (gemeten naar M en omzet) met de grootste koersstijging in 2012 (52w % change) en een meer dan gemiddelde earnings yield die in 2013 het grootste totaal rendement hebben behaald.



Op lijst 1 in deze bijlage staan de fondsen die t/m do 7 nov het hoogste totaal rendement hebben behaald. In de volgende posting staan op lijst 3 de FTSE fondsen met het laagste totaal rendement.



Dit is een waarneming die geldt voor deze specifieke markt in de achterliggende tijdsperiode periode t/m 7 november.