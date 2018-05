Weer inhoudelijk .. Roma dus .. en ook niet te geloven. Stap ik in donderag in op 1,17 € staat twee dagen en de zoveelste freeze later de bied op 1,74 €. Net voordat ik hier instapte schreef in de Juve thread een zeker persoon dat hij het jammer vond het aandeel AS Roma "niet te kunnen shorten". En juist toen besloot ik long te gaan. Dubbel pret dus.. En goed dat ik me al geruime tijd geen snars van diens mening aantrek. Die was (en is wonderbaarlijk genoeg) nog steeds : "vooral NIET in voetbalaandelen gaan.. en ze doen het niet voor niets al jaren slecht" :) Verkondigde afgelopen mei nog .. als vermeende balanslezer .. Dortmund heeft "erg hoge" schulden, wat ik uiteraard (met net debt als criterium) moest bestrijden. Per einde boekjaar (30 juni) rapporteerde BVB zelfs een negatieve net debt.... Tja. PS ik kaats de bal terug omdat hij zelfs zover ging .. mijn al jarenlange betrouwbare reputatie op IEX ten spijt .. dat ik inzake de de schulden van BVB zou liegen.

Weer inhoudelijk .. Roma dus .. en ook niet te geloven. Stap ik in donderag in op 1,17 € staat twee dagen en de zoveelste freeze later de bied op 1,74 €. Net voordat ik hier instapte schreef in de Juve thread een zeker persoon dat hij het jammer vond het aandeel AS Roma "niet te kunnen shorten". En juist toen besloot ik long te gaan. Dubbel pret dus.. En goed dat ik me al geruime tijd geen snars van diens mening aantrek. Die was (en is wonderbaarlijk genoeg) nog steeds : "vooral NIET in voetbalaandelen gaan.. en ze doen het niet voor niets al jaren slecht" :) Verkondigde afgelopen mei nog .. als vermeende balanslezer .. Dortmund heeft "erg hoge" schulden, wat ik uiteraard (met net debt als criterium) moest bestrijden. Per einde boekjaar (30 juni) rapporteerde BVB zelfs een negatieve net debt.... Tja. PS ik kaats de bal terug omdat hij zelfs zover ging .. mijn al jarenlange betrouwbare reputatie op IEX ten spijt .. dat ik inzake de de schulden van BVB zou liegen.

"Al weer een paar ton verdiend met je opties, vanmorgen? " Lijkt me onwaarschijnlijk John.. althans afgaande op zijn "bijdragen" in onze threads. Op iets inhoudelijks is die gast nog niet te betrappen geweest. Draadverzieken en bashen is blijkbaar zijn enige doel. Natuurlijk altijd eindigend met een smiley.. Het is ook lastig dat voetbalaandelen onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht wanneer je zelf groot in voetbal wilt (een andere motivatie voor diens gedrag kan ik niet verzinnen). Temeer omdat ik hem er als bekend al lang er van verdenk werknemer van dat investeringscluppie te zijn. Dat past dus heel goed samen. Hij voedt zelf met de dag sterker de verdachtmaking.

"Al weer een paar ton verdiend met je opties, vanmorgen? " Lijkt me onwaarschijnlijk John.. althans afgaande op zijn "bijdragen" in onze threads. Op iets inhoudelijks is die gast nog niet te betrappen geweest. Draadverzieken en bashen is blijkbaar zijn enige doel. Natuurlijk altijd eindigend met een smiley.. Het is ook lastig dat voetbalaandelen onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht wanneer je zelf groot in voetbal wilt (een andere motivatie voor diens gedrag kan ik niet verzinnen). Temeer omdat ik hem er als bekend al lang er van verdenk werknemer van dat investeringscluppie te zijn. Dat past dus heel goed samen. Hij voedt zelf met de dag sterker de verdachtmaking.

Juist John , goed gezien. Wel nodig ook want dat de zeiligerd me overal zielig stalkt was meteen ook hier weer zichtbaar. AS Roma overigens al na 8 minuten en dik 1 miljoen verhandeld in een eerste freeze

Overigens gisteren Roma er bij genomen. In zoverre vind ik de aandacht vandaag in de Telegraaf wel grappig. BTW Nu posities in Dortmund, Juventus en Roma. Telecom en auto waren voor mij fantastisch en in auto ben ik nog steeeds moderaat aanwezig (BMW). Tal van imo wezenlijke argumenten waarom (na zo veel jaren van kwakkelende beurskoersen) naar de voetbalsector te gaan, heb ik de afgelopen twee jaar in mijn Dortmund-thread gegeven. Er waren andere beleggers die dat snel ook heel goed zagen. De overgrote meerderheid hadden echter de balletjes daartoe niet, waren bang voor de eerste de beste nederlaag (hoorde ik ook op feestjes, wanneer ik er over sprak in BVB te zitten), of projecteerden het verleden (met meest slechte performances van voetbalaandelen) simpelweg naar de toekomst.

Overigens gisteren Roma er bij genomen. In zoverre vind ik de aandacht vandaag in de Telegraaf wel grappig. BTW Nu posities in Dortmund, Juventus en Roma. Telecom en auto waren voor mij fantastisch en in auto ben ik nog steeeds moderaat aanwezig (BMW). Tal van imo wezenlijke argumenten waarom (na zo veel jaren van kwakkelende beurskoersen) naar de voetbalsector te gaan, heb ik de afgelopen twee jaar in mijn Dortmund-thread gegeven. Er waren andere beleggers die dat snel ook heel goed zagen. De overgrote meerderheid hadden echter de balletjes daartoe niet, waren bang voor de eerste de beste nederlaag (hoorde ik ook op feestjes, wanneer ik er over sprak in BVB te zitten), of projecteerden het verleden (met meest slechte performances van voetbalaandelen) simpelweg naar de toekomst.

AS Roma nu ook door de Telegraaf opgepakt .. op zich wel benieuwd naar hun volledige verhaal.vr 18 okt 2013, 06:28Beleggers storten zich op Romadoor Sonny Duijn en Marcel van der KraanAMSTERDAM/ROME -AS Roma is aan de grootste omwenteling bezig in zijn historie. De club staat symbool voor de aantrekkingskracht die Italiaanse clubs internationaal weer hebben.In de week dat Internazionale voor 70 procent in handen kwam van de steenrijke Indonesiër Erick Thohir, explodeerde de koers van de aandelen van AS Roma.Verslaggevers Sonny Duijn en Marcel van der Kraan beschrijven de aantrekkingskracht van AS Roma op beleggers.Lees meer in De Telegraaf van vandaag.(uit de Juve thread)