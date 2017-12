quote: margefreek schreef op 27 sep 2013 om 10:23:

Iemand hier die ook klant is geworden bij DeGiro? Ervaringen tot nu toe?

Iemand hier die ook klant is geworden bij DeGiro? Ervaringen tot nu toe?

Ik heb dit weekend een rekening geopend. Dat ging heel vlot, geheel online. Verificatie met een IDeal betaling van een eigen rekening. Geld bijschrijven kan altijd via IDeal en staat zo binnen een minuut gereed op je rekening. Vandaag een transactie gedaan. De site is niet de snelste die ik ken, ik hoop dat dat nog aanloopprobleempje is en dat het sneller zal worden. Vanaf het verzenden van de order gaat de transactie echter heel snel. Het was uitgevoerd voor ik het door had. Je hebt een veld 'orders', maar daar heb ik het niet zien staan (was een limietorder op de laatkoers, dus kon ook direct uitgevoerd worden), Stond meteen in het veld 'transacties'.Ik vind het tradersysteem wel ok. Het kiezen van een order gaat heel natuurlijk met een 'K' en 'V' knop bij iedere fondsregel. Alleen zijn de opties niet het allerhandigst gerangschikt en de AEX-, AMX- etc fondsen staan niet op 1 pagina, maar in 2 stukken waartussen je moet wisselen. Verder kun je geen 'faforieten' lijst samenstellen, dat mis ik wel een beetje. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Wel heel mooi vind ik dat het rendement op je portefeuille op dagbasis en totaal vanaf start realtime wordt weergegeven.Waar ik echt van onder de indruk was, is de klantenservice. Ik had vandaag nog een vraag gemaild en ik kreeg binnen 9 minuten een relevant antwoordt. 9 minuten!! zo snel ben ik nog nergens geholpen.Al met al ben ik tot nu toe erg tevreden over wat DeGiro te bieden heeft. Het mooiste natuurlijk de tarieven, Er is maar een kleine stijging nodig om die er alweer uit te hebben, dat voelt wel erg rijk. Uiteindelijk betekent lage tarieven gewoon meer rendement en daar is het denk ik toch iedere belegger om te doen.