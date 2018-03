Netflix « Terug naar discussie overzicht

Netflix earnings: 52 cents, $1.11 billion revenue vs. expectations of 49 cents EPS, $1.1 billion revenue. The company also said it expects fourth-quarter earnings between 47 cents and 73 cents a share vs. the 46 cents a share analysts currently expect.



Afterhours op USD 390 En daar gaat mijn Stop Loss..



K/W nu 145 uitgaande van een stijgende winst naar USD 2.75 p/a. Heel de wereld met 3 abonnementjes inmiddels geloof ik. Wat zijn turbo's toch kutproducten met die SL.