ook dat is een insteek die er mag zijn. Ja, de mitsen en maren zullen nog voor de nodige vertraging zorgen, onderweg naar de toekomst. Toch weten we iedere volgende ochtend zodra de wekker gaat, dat de toekomst weer een dag dichterbij is gekomen.



SpaceX, ofwel commerciële ruimtereizen, is eigenlijk ook geen nieuw idee omdat we al zoveel de ruimte in hebben gebracht. SpaceX is wel een nieuwe toepassing van oude(re) ideeën.



En chauffeur-loze auto's zijn eigenlijk ook niet nieuw. Reeds tientallen jaren weten we raketten om alle ruimtepuin heen te manouvreren. Waarom zou je dan geen auto veilig kunnen laten rijden zonder een chauffeur ...



Misschien gaan we over 20 jaar een Hyperloop-achtig vervoersmiddel zien. Tenzij die wordt ingehaald door auto's die kunnen voortbewegen op anti-materie. Of door een ontwikkeling die we ons nu nog niet voor kunnen stellen.



Minder dan 100 jaar geleden zaten we nog in de mechanische industrialisatie, en het kopieerapparaat was een carbon-velletje. Supersnelle computers of heelal-onderzoek zoals we die nu kennen, waren onbestaanbaar. Nu vinden we dat allemaal vanzelfsprekend. Onze overgroot-ouders zouden in deze tijd niet weten wat hen overkwam ...



Jules Verne was een groot denker en schreef prachtige boeken over zaken als een duikboot 2000 mijlen onder de zeespiegel. Maar wie had gedacht dat het er allemaal echt zou komen ?



De toekomst begint morgen.