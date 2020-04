ING Groep « Terug naar discussie overzicht

men zal als kleine belegger vlugger voor dit goedkoop aandeel kiezen... sterke solide bank, we naderen de lows van 2008-2009, april zal hard worden, maar het grote herstel zal voor mei worden. Je zal de boot maar missen ;) Iedereen zit klaar :





Onlinebeleggen neemt hoge vlucht door coronacrisis



Wouter Vervenne en Kris Van Hamme

Vandaag



Onlinebrokers hebben de voorbije maand een enorm aantal nieuwe klanten zien toestromen. Bij BinckBank zijn in maart tienmaal meer beleggersrekeningen geopend dan in maart van vorig jaar. KBC Bolero zag het aantal nieuwe klanten met 700 procent stijgen.



Sommige buitenlandse spelers kunnen de toeloop zelfs niet aan. Een belegger uit België die zich aanmeldde bij Degiro kreeg te horen dat ze op een wachtlijst van meer dan 300 personen komt. Ruim een week later is ze nog geen stap opgeschoten. Degiro zegt dat de maatregelen om de risico’s van het coronavirus te milderen de capaciteit verminderen en dat het tijdelijk focust op bestaande klanten.



‘Veel klanten denken dat het nu het moment is om te beleggen’, zegt Dieter Haerens, hoofd van BinckBank België. Hij verwijst naar de aandelenkoersen die fors zijn gedaald. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben de beurzen sterk doen terugvallen, omdat ze grote delen van de wereldeconomie verlammen. De Bel20 noteert 32 procent onder de piek van 17 februari en veel beleggers vinden dat de lagere koersen een koopgelegenheid bieden.

Meer tijd



Maar Haerens ziet nog een reden voor de forse groei van onlinebeleggen. ‘Veel mensen zijn thuis en hebben meer tijd om na te denken en te handelen.’ Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking moet thuis werken en meer dan 1 miljoen Belgen zijn tijdelijk werkloos.

TIP



Wat gebeurde er vandaag op de financiële markten en met uw beleggersportefeuille?



Wim Wuyts van onlinebank MeDirect sluit zich daar bij aan. ‘De beurskoersen zijn fors gedaald en het overgrote deel van de bevolking is thuis.’



Veel nieuwe klanten gingen meteen aan de slag. Bolero verwerkte in maart 400 procent meer transacties dan in maart vorig jaar. Bij Binck en Keytrade was er meer dan een verdubbeling. Beleggers kopen duidelijk meer dan ze verkopen. Bij Binck was in maart 71,6 procent van de transacties een aankoop en bij KBC 70 procent.

Trackers



Aandelen zijn erg in trek. Bij Keytrade zijn aandelentransacties goed voor 75 procent van alle orders. Ook bij BinckBank staan aandelen op de eerste plaats.



Maar meerdere brokers beklemtonen dat ook de populariteit van trackers sterk toeneemt. Trackers zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen die doorgaans een aandelen- of obligatie-index of een grondstoffenprijs schaduwen. Bij KBC steeg het aantal transacties in trackers met 700 procent. Dat is onder meer te danken aan de lancering van de digitale beleggingsassistent Matti, die alleen handelt in trackers.