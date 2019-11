Lavide Holding (voorheen Qurius) « Terug naar discussie overzicht

quote:

Vincent poorter schreef op 19 aug 2013 om 01:12:

Geachte heer Keffertje,Als iedere partij die langskomt in eerste aanleg alleen denkt wat kan ik per direct halen dan gaat niks werken! Deze partijen passen dan niet in Lavide. Partijen die een langere adem hebben maken het verschil!Stel:totaal uitstaande aandelen 402.000. Aangezien ik de eerste ben die activiteiten levert is mijn vertrekpunt tussen 15% a 30% van de aandelen (afhankelijk van mijn winst)een bestuurszetel en een commissaris die ik mag aanwijzen! dit houdt in dat per direct tussen de 50% a 100% van de beurskosten kunnen worden voldaan per jaar!Na de overname van mijn onderneming staan er uit 402.500 plus tussen 60.375 of 120.750 extra aandelen! Ik geloof als ondernemer in een groter geheel.Volgend financieel plaatje is er dan: maximaal aantal uitstaande aandelen 660.000 - 402.500 - 60.375 = 197.125 nog uit te geven aandelen of 660.000 - 402.500 - 120.750 = 136.750 nog uit te geven aandelenNa deze overname wordt het makkelijker onderhandelen, verwatering van de aandelen hoeft niet meer plaats te vinden om de kosten te betalen!Vervolgens schrijven we een 7% obligatie uit voor € 5.000.000,- waarmee we voor € 1.000.000,- winst gaan kopen wat resulteert in € 650.000,- winst over 523.250 aandelen 1,24 winst per aandeel, laten we van dezelfde koerswinst verhouding van Value8 uitgaan dan noteert in mijn visie het aandeel gerechtvaardigd rond de € 20,- per aandeelBovenstaande lijkt mij goed te doen, ik acht mezelf daartoe instaat.Groot verschil tussen mij en Pigeaud-Wijdeveld ik heb 100.000 euro te verliezen,kom met een winstgevende onderneming, maak de onderhandelingspositie sterker voor Lavide en werk voor aandelen en niet voor cash, Pigeaud-Wijdeveld heeft niks te verliezen, zij kost elke maand geld, uurtje factuurtje heeft nog geen onderneming die in Lavide kan met winst! Wel zal Pigeaud-Wijdeveld een ster in boekhouden en Coperate Govermans zijn! als Frans Faas 5% van de aandelen koopt kan hij die de taak perfect overnemen van Pigeaud-Wijdeveld, mij maakt het niet uit of ik als CEO of COO werk!Geachte heer Keffertje goed dat u kritisch bent, u komt mij over als een goede boekhouder, weet niet hoe u werkelijk heet?, maar u bent voor financien mijns inziens zeer geschikt, geef mij de ruimte voor het ondernemerschap,dan doet iedereen zijn taak op het voetbalveld Lavide waar hij of zij de meeste aanleg voor heeft!Vincent Poorter