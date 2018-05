Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Hallo allemaal,In Nederland is het niet zo'n bekende categorie, maar ik wilde graag even de aandacht vestigen op Britse investment trusts want die kunnen naar mijn mening best wel interessant zijn voor fondsbeleggers. Ook voor Nederlandse fondsbeleggers.Investment trusts zijn investeringsmaatschappijen die beleggen in onderliggende assets. Dat kan in principe van alles zijn: aandelen, obligaties, venture capital, hedge funds, grondstoffen, wat niet eigenlijk. Het verschijnsel is ontstaan in de Victoriaanse tijd, om beleggers de mogelijkheid te geven te investeren in koloniale en buitenlandse bedrijven. Het zijn eigenlijk de oorspronkelijke beleggingsfondsen.Investment trusts hebben de Britse PLC structuur, het zijn dus zelfstandige, beursgenoteerde bedrijven met een eigen directie. De directeuren zijn allemaal non-executive, vergelijkbaar met Nederlandse commissarissen. Deze directie legt verantwoording af in een aandeelhoudersvergadering. Er zijn dus ook echte jaarverslagen en zo. In het VK zijn beleggingsfondsen bijna nooit beursgenoteerd, je koopt ze via "platforms" als Hargreaves Lansdown of Alliance die weer een laag kosten toevoegen.Investment trusts zijn closed ended. De beurskoers kan dus afwijken van de NAV en zal dat meestal ook doen. Traditioneel hebben veel trusts een korting ten opzichte van de NAV, tegenwoordig komen ook premies vaak voor, zeker bij de best presterende trusts. Veel ITs hebben een beleid om hun discount/premie in bedwang te houden door aandelen in te kopen bij een discount of juist uit te geven bij een premie. Maar dat is niet verplicht. Een IT kan dus niet gedwongen worden om beleggingen tegen ramprijzen uit te verkopen om vertrekkende beleggers uit te kopen. Bij een massale uitstroom zal de discount oplopen, maar liquidatie tegen elke prijs is niet nodig. ITs mogen geen kickbacks of distributievergoedingen betalen. Daardoor zijn hun kosten relatief laag terwijl je toch actief beheer hebt.Het daadwerkelijke fondsbeheer kan in-house plaatsvinden maar is meestal uitbesteed aan een vermogensbeheerder. Maar de directie heeft altijd de mogelijkheid de beheerder te ontslaan en een nieuwe in te huren. In tegenstelling tot "gewone" beleggingsfondsen (in het VK OEICs genoemd, voor Open Ended Investment Company) kan de beheerder niet het fonds opheffen, maar kan juist het fonds wisselen van beheerder.Investment trusts moeten minimaal 85% van het binnenkomende dividend doorgeven aan hun aandeelhouders. De resterende 15% mogen ze inhouden om een "revenue reserve" op te bouwen. Die wordt gebruikt om in slechte jaren het dividend op peil te houden. Een soort reservepotje dus. Volgens nieuwe wetgeving kunnen ITs ook onder bepaalde voorwaarden gerealiseerde kapitaalwinsten uitkeren als dividend. Tot nu toe wordt daar nog niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Het is een conservatief wereldje.Ten eerste omdat de Britse beleggingsfondsplatforms niet toegankelijk zijn voor niet-Britten. Investment trusts bieden voor iedereen die toegang heeft tot de LSE, toegang tot relatief goedkope, actief beheerde fondsen met vaak een zeer lang track record.De revenue reserve maakt het mogelijk een betrouwbaar, stijgend dividend te bieden, ook in slechte jaren. Of dat een voordeel is, is een kwestie van smaak. Voor de rentenier (de oorspronkelijke doelgroep) is het meestal een voordeel, de vermogensopbouwer ziet wellicht liever 100% uitkering. Omdat ITs oorspronkelijk op renteniers zijn gericht, is er een vrij sterke nadruk op dividend. Dat is trouwens sowieso een kenmerk van de Londense beurs. Of dat een voordeel is, is ook weer een kwestie van smaak. Britse aandelen houden trouwens geen bronheffing in.ITs zijn er meestal op gericht om een stabiele bron van inflatiebestendig inkomen te zijn waar je verder geen omkijken naar hebt. Echte buy and hold vehikels. Alles gaat natuurlijk wel in Britse ponden, dus die factor blijft.De meeste ITs hebben een nogal vrij mandaat. Er zitten weinig echte index-huggers bij. Er zitten wel trusts bij met behoorlijk afwijkende visies. Verder kunnen ze toegang bieden tot moeilijk toegankelijke assets zoals bijvoorbeeld venture capital. www.theaic.co.uk/aic/find-compare-inv... (website is veranderd, ik geef een deep link naar het zoekscherm dat anders moeilijk te vinden is)de forums boards.fool.co.uk/investment-trusts-u... en deels ook boards.fool.co.uk/investing-for-incom...