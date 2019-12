Iep Invest (voorheen Punch International) « Terug naar discussie overzicht

Nieuw voor speculatie over een beursexit of overname, nu de 'boefjes' Oom Gerard en zijn voormalige bloedbroeder Guido het hebben bijgelegd.



Uit De Tijd 30/12/2017:Gerard en GuidoEen Nederlandse connectie is er ook in het schimmige imperium van de holding Iep Invest (+3,9%, 6,02 euro) en haar genoteerde vastgoedvehikel Accentis (+4,2%, 0,0396 euro), beide gecontroleerd door Gerard Cok. De Nederlandse investeerder schoof wel al het gros van zijn aandelen door naar zijn kinderen Cornelia en Erwin. In ruil voor grosso modo 2 miljoen euro cash en de overname van zijn aandelenpakket voor zo'n 4 miljoen euro, geeft de zakenman Guido Dumarey - die er nog de plak zwaaide toen Iep Punch heette - de juridische claims tegen zijn ex-bedrijven op.Dumarey eiste via de rechtbank 20 miljoen van Iep. Hij voelde zich gepakt toen Cok via een volgens hem veel te goedkope kapitaalverhoging de macht greep. Nadien konden ze elkaars bloed drinken. Nochtans waren ze, allebei uit de buurt van Sluis, ooit goede vrienden. In een interview met De Tijd in 2002 zei Cok over zijn voormalige zakenpartner: 'Wij houden van de manier van werken van Dumarey en Punch. Hij is een goudeerlijke kerel met wie het goed zakendoen is.'Nu het juridische steekspel achter de rug is, kan er eindelijk iets bewegen bij Iep en Accentis. Cok heeft tijd zat om iets uit zijn mouw te schudden. Bij het eroticaconcern Beate Uhse, dat deze maand bescherming tegen zijn schuldeisers vroeg, is een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Daardoor moest Cok als referentieaandeelhouder en voorzitter een stap opzij zetten. Op het toppunt was Beate Uhse, bekend van zijn seksshops en de Pabo-catalogus, bijna 2 miljard euro waard. De concurrentie van gratis internetporno deed de verkoop verslappen en nu is de groep geen fluit meer waard.Iep noteert met een stevige korting van ongeveer een derde tegenover iets wat ook met een stevige korting op zijn boekwaarde noteert: Accentis. Af en toe vinden er wat eigenaardige transacties plaats, zoals de aankoop van een Oostenrijks clubhotel. Of Iep speelt voor bank door zijn hoofdaandeelhouder leningen te verstrekken. Cok probeert ook al jaren de waarde van Accentis zo laag mogelijk te laten lijken, maar operationeel doet de verhuurder van industrieel vastgoed het goed. Bij Iep ging dit najaar ook al 15 procent van de eigen aandelen naar de papierversnipperaar, waardoor Coks greep op het bedrijf automatisch vergrootte.Een fusie van beide vennootschappen of een delisting van Accentis of Iep behoren tot de mogelijkheden. Al zal Cok naar oeroude Hollandse traditie geen stuiver te veel willen betalen. Gelukkig heeft de West-Vlaamse zakenman Joris Ide een blokkeringsminderheid van 10,01 procent in Accentis gekocht. Dat verkleint de kans dat de kleine aandeelhouders zich laten ringeloren.