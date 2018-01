@ffff

Peter: Natuurlijk heb je gelijk. Dat weet ik, dat weet jij en volgens mij weet de regering dat stiekem ook. Maar de regering zit met een politiek probleem.



Even terug naar het moment toen dit plan bedacht werd. De huizenmarkt zat zwaar in het slop (intussen lijkt het er weer wat beter uit te zien). Veel huizen stonden onder water. Veel mensen dreigden in de problemen te komen met hun hypotheekkosten. Daardoor kunnen banken weer (opnieuw) in de problemen komen. En waar gaan mensen hun handje ophouden als ze hun hypotheek niet kunnen betalen? Wie mag die banken weer opnieuw redden als ze in de problemen raken? De overheid natuurlijk.



De overheid kan weinig zelf doen. Ze zijn blut. Als ze er geld inpompen, krijgen ze gelijk gezeur met Brussel en dat kan Rutte niet gebruiken als mister harde lijn. De banken zitten ook in een lastig parket. Ze kunnen niet fors afschrijven op hun hypotheekportefeuille want dan komt hun balans meteen in de knel.



Dus kijkt de overheid meteen naar de pensioenfondsen. Daar zit een hoop geld. En dat is "toch maar" in het buitenland belegd. Politici snappen niks van beleggen, dus voor hen is het inderdaad slapend geld. Pensioenfondsen worden in Den Haag gezien als een soort van pseudo-overheid. In dezelfde soort categorie als woningcorporaties, publieke omroepen, de NS enz. Organisaties waar ze in principe geen zeggenschap over hebben, maar die wel "voelen" als overheidsachtig, want ze "zijn van ons allemaal".



Dus moeten die pensioenfondsen verdorie eens een keer wat patriottischer doen. Ze zijn Nederlands, Nederland zit in de penarie en die pensioenfondsen hebben hun miljarden maar in Britse en Amerikaanse hedgefunds zitten. Als ze dat geld nu eens "gewoon" in zouden zetten om Nederland een zet in de rug te geven? Dat zou toch mooi zijn?



Stel nu eens dat die pensioenfondsen Nederlandse hypotheken opkopen. Dan zijn ze bij de banken van de balans. De pensioenfondsen hebben poen zat, dus die kunnen best wel een beetje soepel zijn tegenover huizenbezitters die krap bij kas zitten. Om ze te lokken krijgen ze een staatsgarantie. Dat is makkelijk. Een garantie is geen cashtransactie en telt dus niet mee in het begrotingstekort. Je boekt hem gewoon als 0 zolang er niks wordt geclaimd (je gaat er domweg vanuit dat alles goed gaat) en zolang is die garantie "gratis" voor de regering. Zal best wel goed gaan tot de volgende verkiezingen en daarna kun je altijd de vorige regering de schuld geven. De pensioenfondsen krijgen wat meer rente dan op een staatslening en zogenaamd geen risico (staatsgarantie). Iedereen wint toch? Waar doen die mensen nu zo moeilijk over? En als de pensioenfondsen lastig doen, dan dreig je gewoon met een belasting (die noem je dan "solidariteitsheffing" of zoiets) over hun "overtollig" vermogen. Dát zal ze leren.



Behalve natuurlijk de deelnemers van de pensioenfondsen. Want die gaan langs deze weg inderdaad hun eigen hypotheek financieren. Moet er afgeschreven worden op je huis, verlies je dubbel. Eerst direct, omdat je verlies maakt op je huis, daarna nog eens indirect omdat je pensioenfonds verlies maakt op zijn investering. En wat is die overheidsgarantie waard als het echt nodig is die in te roepen? De overheid is nog steeds blut. En hadden die pensioenfondsen niet ergens anders meer rendement kunnen halen? Natuurlijk wel.