







Omdat Ben nu bovenstand beknopt overzicht geeft, heel duidelijk, toch nog wat overdenkingen, die ik ook al op 2 januari of daaromtrent maakte:



Je kunt het allemaal zo moeilijk vantevoren inschatten:



Als je naar Europa kijkt zie je eerste halfjaar 2013 vrijwel gelijklopende prestaties van Nederland, Duitsland, België Frankrijk. Opvallend minus 9 procent voor Luxemburg en minus 8 procent voor Oostenrijk. En uiteraard de negatieve performance van Spanje, Portugal Italië Griekenland. Allemaal negatief, zo rond de min 5 procent.



Maar dan die uitschieters: Venzuela plus 68 procent. Waar het overlijden van een staatschef al niet goed voor is. Ghana plus 48 procent en Abu Dabi plus 36 procent, Kuwait plus 33 procent. Het Beste landen wereldwijd lijstje van Ben verdient dus enige nuance, al ben ik met hem eens dat de beurzen die hij noemt heel wat belangrijker zijn dan die ik noem.



Opvallend de erg negatieve performance van de BRIC landen: Brazilie min 22 procent, Rusland min 15 procent , India min 6 procent en China min 10 procent



Weer anders gezegd: In de Bric landen moest je dus ook niet zitten...!



Dan naar de grondstoffenlanden? Nou vergeet het maar: Zo goed als ze het in verleden deden: Nu komt de weersalg; Australië min 8 procent en Mongolië, dat het zo grandioos afgelopen jaren deed: minus 21 procetn. Zuid-Afrika ook min 12 procent.. ook Canada en Peru, Chili zitten allemaal NOG NEGATIEVER dan...Spanje, Italië en Griekenland!!!



De enige postieve uitschieter: USA + 15 procent.



Voor mij was dit overzicht toch in zoverre leerzaam omdat ik bij het bestuderen iedere keer dacht aan de discussie die o.a. met Op en Top gehad hebben: Staren we ons niet dood op Europa en moeten we niet verder kijken.? Die opmerking/ vraag van Op en Top is mij nu al twee weken bijgebleven en hierbij dan onderbouwd toch een stuk antwoord.



MIJN conclusie: Ook al heeft de USA dit halfjaar duidelijk beter dan de rest gepresteerd, mijn opsomming leert ook goed dat je toch weer verkeerd zat met de BRIC landen en dat je ook weer verkeerd zat met de grondstoffenlanden. dan had je beter dicht bij huis in de Europese markten kunnen blijven.



Nu is dat een les die ik al heel wat jaren gelden geleerd heb, maar ik som dit hele verhaal eigenlijk ook nog eens op voor Op en Top, die vond dat wij met zijn allen moeten leren eens wat verder rond te kijken.



In verleden zat ik in USA, Bric en Aziatiasche landen en mijn les in verleden was...dat ik daar niet veel wijzer van werd als dat ik in Europa bleef. En eigenlijk is mijn opsomming hierboven voor mij een ondersteuning voor dezelfde conclusie. Want je kunt nu terecht stellen: je had beter in de USA gezeten, maar voor hetzelfde geld had je dan ook, als je het zo ver weg zoekt in een Bric-land of grondstoffenland gezeten ( diversificatie) en dan had je uiteindelijk even goed of even slecht gepresteerd.



Japan is mooi voorbeeld van hoe snel markten op politieke beslissingen kunne reageren: Het klom pijlsnel, maar er ging ook weer snel heel wat af. Kortom: In mijn ogen voor traders.



Voor wie nog extremen zoekt: Pakistan van de bommen: Plus 23 procent. Kenia plus 25 procent en Egypte...het zal je niet verbazen...minus 21 procent en Namibië min 23 procent..



