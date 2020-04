Ik heb ze al paar maanden.

Ze lijken met een goed nieuws show begonnen nadat 'restarted' inmiddels de schulden heeft overgenomen in ruil voor een 72% belang.

Het stijgt nog niet omdat 'restarted' de markt van de liquiditeit wil voorzien.

Ik verwacht niet dat ze dat oneindig zullen blijven doen.



Opvallend is dat ze dinsdag met vrij onbenullig nieuws kwamen en er toch een flinke stijging was met volume.

Vrijdag was er wel degelijk erg goed nieuws, het volume was dus nog veel hoger en koersreactie ook heftiger.

Dat ze 'opeens' in 1 week 2x met nieuws komen is denk ik een nieuwe strategie.

Ik denk dat het wachten is tot restarted genoeg verkocht heeft en er weer een nieuwtje wordt gebracht.



De volumes zijn nog nooit zo hoog geweest en de handel is zichtbaar veranderd.

Mijn inziens is dit een bal onder water.

Ik verwacht dat het neerwaarts risico niet zo hoog is, maar het opwaarts potentieel fors.

Vergelijkbare penniestocks zijn in frankrijk ontploft naar bijvoorbeeld 1 euro.



Worden interessante maanden!