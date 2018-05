Ze houden dit jaar bij een heel sterke inkomstenstijging van 40% de kostenkant heel goed onder controle. Onder de streep wist men zich zo over 9 maanden te verbeteren van een verlies van 40 miljoen naar een winst van 14 miljoen. Naar Alberto Francese hield kd onveranderd op 0,22€ en chart was vlak. Best wonderlijk en natuurlijk helemaal in het licht van een waardeexplosie (forbes) bij bijvoorbeeld Real, Barca en Manchester United. Die clubs zouden een waarde hebben tussen de 2 en 3 miljard euro en dito koers / winstverhoudingen van 40, 50, 60. Juve 54 miljoen winstverbetering over 9 maanden...

Hoewel die ene analist (na twee heel sterke kwartalen) zijn koersdoel weigerde aan te passen, liep de koers deze weken gestaag op.Niettemin was er het afgelopen jaar per saldo geen koersgroei. Maar er komen fraaie cijfers hier... tegenover vorig jaar een Ebit-groei van tenminste 50 miljoen Euro.De eerste prijs van het nieuwe seizoen is binnen.. 4:0 in de supercup tegen LazioNiet de Italiaaanse internationals maar vooral Pogba en Asamoah maken weer het verschilDebutant Tevez scores as Juve demolish Lazio

Want ik maar al twee jaren denken dat juist voetbal in crisistijden, naar het motto het volk wil altijd brood en spelen, een van de meest kansrijke sectoren is. Temeer daar deze sector (terecht ook door veel wanbeleid) zoveel jaren niet als investment case werd gezien. Dito laag gewaardeerd werd. Grote voetbalclubs uit de vier grote voetballanden zijn vooral globale marketing merken geworden. Imo is de door mij verwachte herwaardering van deze sector dan ook al volop gaande. De hernieuwde beursgang van Manchester United in 2012, 7 jaar naar haar exit van de beurs, laat het ook wel zien. Ondernemingswaarde (EV) destijds 700 miljoen (inc. overnamepremie) nu aan beurs 2,6 miljard euro. Wat heeft de AEX in die periode gedaan? De herwaardering blijkt nog duidelijker uit de recente Forbestaxaties van de grote voetbalclubs De marktwaarde van Real Madrid en Barcelona, volgens mij toch opererend in een behoorlijk crisisland, werd het afgelopen jaar ca 1,3 miljard USD verhoogd. Marktwaarde nu op 3,3 miljard resp 2,6 miljard USD getaxeerd. Barca had 6 jaar terug nog een marktwaarde van 500 miljoen USD (clip). Zo beschouwd is de actuele beurswaarde van een Juventus dat weer helemaal terug is (220 miljoen euro) te zot voor woorden. Ironie aan. Het artikel in de Financial Times lijkt me in dat opzicht fraai getimed. Ironie uit.

Dit lijkt me iets voor jou om te lezen atitlan, Simon Kuipers over Juventus in de FT:(als je geen abo hebt kun je erbij via google, typ in google: "my juventus")

Misschien een aardig spreidingsidee voor crisitijden.Kort na haar Q2-cijfers heb ik de oude dame Juventus in porte genomen.Nog een voetbalaandeel, dat terwijl voetbalaandelen volgens een enkeling "alleen maar kunnen dalen".De Glazers weten bijvoorbeeld wel beter, die hebben in 8 jaar anderhalf miljard Euro rendement op Manchester United gemaakt. Onwaarschijnlijke cashcow.Ik vind het altijd nuttig de belangrijkste peers van mijn longs goed te volgen en zo kwam ik bijna als vanzelf tot de ontdekking dat in cristijden niet alleen Borussia Dortmund reccessieproof boomt.80% omzetgroei, 11% kostengroei -dat kan misschien wel alleen in deze sector- dito een explosie van EBITDA en winst (clip).Het aardige echter was dat na 28 februari die ene bij mijn weten Juve coverende analist noch zijn jaarprognose (verlies) noch zijn koersdoel (22 cent) verhoogde.Ik heb dat voor mezelf wel gedurfd. Ruim zelfs. En ben daarom ingestapt.Een interessant gegeven vind ik dat het aandeel Juve sinds het vorige week door Bayern kansloos (maar volgens verwachting) werd uitgeschakeld veel kracht toont..Tevens waren er deze week twee dagen met abnormale volumes.Opnamekoers 0,215 €Actueel 0,218 €