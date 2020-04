TIE « Terug naar discussie overzicht

Voor de analisten onder ons een TIE vraagstukje;

- Op de AvA & uit JV blijkt dat TIE op euro 2,0 Mln cash zat, welke in een halfjaar opliep naar Euro 2,5 Mln.

- De verkoop van Google Ads4Channel a Euro 6 Mln, is goedgekeurd en levert TIE een kleine 2 keer de omzet op (kleine 3 Mln, incl. deferred revenue).

Daarmee resteert een bedrijf met een omzet van een kleine 14,- Mln & Euro 8.5 Mln in kas.

Einde boekjaar september staat er bij ongewijzigd beleid ca. Euro 3,- Mln in kas.

- Er zijn een kleine 1,7 Mln aandelen in omloop en een stapeltje warrants.



- Z.s.m. na de coronacrisis, zo werd uitgesproken, volgt er een "investorday".

- M.u.v. de AvA zijn er m.b.t. boekjaar 2020 geen financiele data meer op de website van TIE te vinden, welke doorgaans alert & adequaat in het verleden werden bijgewerkt.

- Er wordt al enkele maanden op gezette tijden een stevige pluk aandelen uit de markt gewinkeld, tot aantallen a 3000 stuks op 1 dag toe.

Geen meldingen van belangen die overschreden worden, anders die van een enkele grootaandeelhouder.



Best benieuwd hoe deze 3e RvC en het MT de uitspraken van de afgelopen 15 jaar i.r.t. "creeeren van waarde voor de aandeelhouder" gaat vervolgen.

Kan me voorstellen, dat daar het geduld stapje voor stapje uit beeld verdwijnt.

In elk geval was grootaandeelhouder Kees Komen er enkele jaren geleden klaar mee, getuige zijn toenmalige "non binding offer".



M.b.t. de sinds 2019 nieuw benoemde RvC heeft een andere grootaandeelhouder in elk geval een stevige vinger in de pap gehad.

Nieuwe strategische scenario's , al dan niet in scope op een investorday zullen daar zeker mee samen hangen. Maar hoe moet je de waarde van euro 14 Mln, euro 8,5 Mln in kas op 1,7 miljoen uitstaande aandelen eigenlijk gaan waarderen ?



Is het om die reden, dat er een grootaandeelhouder afgelopen jaar een meldingsplicht t.g.v. een stijgend belang moest doen ?



TIE'm will tell , doch bij TIE gaat het niet zo snel :) !