Duitsland gaat akkoord met het aanslaan van het spaargeld



maandag 14 juli 2014 om 09u03



Het net rond de spaarders wordt alsmaar dichter toe getrokken. Blijkbaar is er haast bij, want de Duitse regering heeft een jaar eerder dan gepland de plannen goedgekeurd voor een bail-in. Dat betekent dat de spaarders mee kunnen opdraaien voor de schade wanneer banken in moeilijkheden raken.



Volgens de Wall Street Journal hebben de Duitsers duidelijk het voorplan genomen om de Europese regelgeving in te planten. Berlijn heeft om één of andere reden blijkbaar haast om instrumenten in het leven te roepen die het mogelijk maken om de banken te redden zonder financiële stabiliteit in het gevaar te brengen.



Het is niet helemaal duidelijk of de problemen die recent gerezen zijn in de banksector daar voor iets tussen zitten. Na de Bulgaarse en de Oostenrijkse banken, is nu ook de grootste Portugese bank in de problemen geraakt. In de verte trekken zich opnieuw donkere wolken samen boven de banksector.