zondag 31 maart 2013

Bron: belga



Eén week nadat New B op zoek ging naar 10.000 coöperanten, tekenden al ruim 26.000 mensen in. Dat heeft de coöperatieve bank in wording bekendgemaakt. De initiatiefnemers blijven echter op zoek naar bijkomende coöperanten.



'De cijfers bewijzen dat er een duidelijke vraag is naar een lokale coöperatieve bank', verklaarde woordvoerster Laurence Roland. 'Het feit dat we na één week al meer dan het dubbele van onze doelstelling behalen, betekent geenszins dat we onze campagne stopzetten. Elke nieuwe coöperant is welkom, er is echt geen limiet. Ironisch genoeg zal de teller op onze site wel op 99.999 stoppen.'



Ook de informatiecampagne, waarbij de initiatiefnemers tijdens 100 informatiesessies in verschillende steden en gemeenten tot eind juni uitleg geven aan geïnteresseerden. De data van die infosessies staan op de website van New B.



Elke geïnteresseerde burger kan na het inleggen van 20 euro coöperant worden. Het opgehaalde kapitaal dient nog niet om de toekomstige bank te financieren. 'Het is een algemene vergadering die op 6 juli beslist of er verder gegaan wordt en waar het kapitaal gezocht wordt. Dat kan bij het publiek zijn, waarom niet bij overheden, of bij andere investeerders.'



De coöperatieve bank moet over een startsom van ruim 6 miljoen euro beschikken om in aanmerking te komen voor een licentie van de Nationale Bank. 'Maar het spreekt voor zich dat het kapitaal dat we moeten ophalen allicht hoger zal liggen, we willen een solide bank zijn.'