ING Groep « Terug naar discussie overzicht

Macro cijfertjes voor vandaag:



Voor vrijdag kijken beleggers op macro-economisch vlak uit naar de persoonlijke inkomens en bestedingen in de maand januari, welke indicator om 14.30 gepubliceerd zal worden. Analisten voorzien een daling in de persoonlijke inkomens van 2,5%, tegen een toename van 2,6% in de voorgaande maand. Verwacht wordt dat de uitgaven in januari met 0,2%, ofwel op hetzelfde tempo als in december, zijn toegenomen.

Vervolgens verschijnt om 15.55 uur het consumentenvertrouwen over februari, zoals gepeild door de University of Michigan. Er wordt gerekend op een consumentenvertrouwenindex van 76,3 tegen 73,8 in januari.

Om 16.00 worden zowel de inkoopmanagersindex voor de industrie als de bouwuitgaven gepubliceerd, waarbij voor eerstgenoemde een stijging tot 52,5 wordt voorzien van een niveau van 53,1 in januari. Voor de bouwuitgaven wordt geanticipeerd op een toename van 0,5% in januari, waar de totale uitgaven in de bouw in de voorgaande maand al met 0,9% stegen op maandbasis.

Federal Reserve voorzitter Ben Bernanke zal vrijdag een toespraak geven bij de conferentie van de San Francisco Federal Reserve Bank, terwijl de president van de Wereldbank Jim Yong Kim het 'Connect4Climate: Right Here, Right Now' event zal bijwonen.