Goud « Terug naar discussie overzicht

Goud paradoxAlexander Sassen van ElslooAMSTERDAM -Door (onder andere) al het gegoochel van vele centrale banken is de angst voor een systeemcrisis aan het toenemen. Ieder land heeft zo zijn eigen redenen om de geldprinter overuren te laten draaien.Bij ons heeft het te maken met de eurocrisis, die “onze” centrale bank, de ECB, denkt te bezweren met monetaire voodoo (laat ook daarom uw stem gelden op www.burgerforum-EU.nl ). Sommige investeerders nemen daarom grote goudposities in. Maar is goud een goede bescherming tegen een systeemcrisis? Het antwoord is nee of nee plus ja. Klinkt weer lekker vaag, maar ik zal in deze column uitleggen waarom ik dit zo zie.Cruciaal onderscheidEr zijn twee soorten goud die een belegger kan kopen: papiergoud en fysiek goud. Papier goud, ook wel synthetisch goud genoemd, is niets minder dan dat de aanbieder (vaak een bank) u belooft dat het papiertje wat u van hem koopt de goudprijs volgt (of verschil uitbetaald et cetera). Dit papiertje is meeste al niet (of ten dele) gedekt door goudaankopen door deze aanbieder (en nog complexer: deze posities worden weer met ander papiergoud afgedekt). Punt is dat u geen echt goud bezit maar belegd in de prijs van goud. Nu kunt u wellicht denken dat dit geen probleem is want als de goudprijs stijgt (door een systeemcrisis) dan stijgt uw papieren goud positie ook mee. Helaas gebeurt precies het omgekeerde in een systeemcrisis. Het woord “systeemcrisis” zegt het al; het financiële systeem stort in elkaar.Bij het faillissement van Lehman Brothers gebeurde dit ook op kleine schaal en dit had al een enorme impact op de financiële markten. Probleem was dat alle banken elkaar niet meer vertrouwden en daardoor hun leningen terugeisten dan wel meer onderpand gingen vragen aan elkaar. Niemand wist wie welke risico’s had op de balans en alles sloeg vast. In een systeemcrisis is het gebrek aan vertrouwen totaal. Bij de belegger in papier goud breekt dan ook de paniek uit. De vraag is dan namelijk of de bank waar hij het papier goud van heeft gekocht wel kan uitbetalen? Bij een systeemcrisis betekent dit dat papier goud dan in paniek van de hand zal worden gedaan en dat de prijs in elkaar dondert. Dit is dus het eerste “nee” uit mijn intro.Fysiek goudDe fysieke goudprijs wordt bepaald door de papieren goudprijs (er vindt 99 keer meer handel plaats in papier goud dan in fysiek goud). Dus in eerste instantie zal het waardeoverzicht van de fysieke goudportefeuille eerst dalen, totdat de papieren goudprijs losgekoppeld wordt van de fysieke goudprijs. In de eerste dagen zal waarschijnlijk ook fysiek goud van de hand zal worden gedaan want beleggers moeten hun deel portefeuille verkopen om aan margin calls, redemptions en zo verder te voldoen. Dit is waarom in een plotselinge krach zowat alle beleggingscategorieën een correlatie van +1 hebben. Maar al redelijk snel zal het aanbod van fysiek goud geheel opdrogen (niemand wil/moet meer verkopen) terwijl de groep die fysiek goud gaat najagen juist exponentieel zal gaan groeien (de vlucht vanuit papieren bezittingen naar fysieke bezittingen). Dan pas zal de fysieke goudprijs flink gaan stijgen. Dit is dus het “nee plus ja” van mijn intro.TactiekEr zijn genoeg beleggers die een systeemcrisis verwachten maar toch in papier goud (en andere synthetische instrumenten) beleggen. Waar andere het vergelijken met het oprapen van diamanten voor een aanstormende wals, hebben zij het zelfvertrouwen dat ze de nooduitgang vinden voordat de ramp zich voltrekt. Het is een soort stoelendans waar iedereen weet dat op een gegeven moment 80% van de stoelen wordt verwijderd en dat dan de muziek uit gaat. Iedereen denkt een stoel te kunnen bemachtigen, maar 80% zal daarin falen. De grote vraag blijft dus wanneer dit gebeurt en hoe een belegger zich kan positioneren.De schoorsteen op mijn keukenDit zijn dan ook de vragen waar cliënten het vaakst mee worstelen. Het advies hierover is complex en tevens afhankelijk van de persoonlijke situatie, beleggingsstijl, en zo verder. Samen met de cliënt wordt er een plan geformuleerd waarin al deze facetten zijn verwerkt. Deze en mijn andere columns zijn dan ook bedoeld om u een klein kijkje in mijn keuken te geven. Ik hoop dan ook dat u als lezer aan uw trekken komt, ook al is het gerecht wat ik voorschotel vaak wat aan de zure kant…Alexander Sassen van Elsloo is oprichter van Sassen Research & Consultancy Company. Voorheen was hij head of research bij Hobart Capital Markets in Londen en deed hij aandelen- en hedgefundsales bij onder andere Kepler, MF Global en Rabo Securities.