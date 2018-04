Ik zal wel te vroeg roepen,mss,



wss:

*1.750 miljard (was 2 miljard) moet er geind worden bij WBC

* enige souplesse(?) voor hypotheekzaken.

Zoals van 30 jaar nr 35 jaar lenen. Mogelijk tot aflossen tot 50 %.

Beetje extra isolatie subsidie,BTW tarie renovatie van 21% nr 6 % etc.etc..

*Deze regels kost de Overheid niet of nauwelijks geld.

En loopt over zeer lange geleidelijke periode voor de Overheid.



OPTELSOM: en dat alles onder de vrome gedachte dat hogere huren de mens zal aanzetten tot koop van ' n huis ?

============================================



A

Maar met dat zgn akkkoord tussen VVD/Pvda en D66,CU en SGP zal de woonmarkt situatie ook maar enigzins NIET gesteund worden.

B

De partijen hebben zitten kwaken met elkaar,maar feit blijft dat

die 2 miljard innen bijde WBC voorop stond

C.

CDA,die de 1e zet deed (klokkenluider?)wordt aan de kant geschoven: wilde nl veel meer ??!!

---------------------------------------------------------------------



mijn conclusie:

ze hebben feitelijk NIET gepraat over het steunen van de woonmarkt.

Maar 250 miljoen minder lasten op WBC om wat (flauwe kul) zaken van de SGP,CU en D66 toe te voegen.Nee met 250 miljoen wordt er niets opgelost.



En tenslotte het blijft CHAOS bij de Overheid,Regels per 3 mnd wijzigen over financiele LT zaken van de burger is meer dan ernstig,nl:WANBESTUUR.