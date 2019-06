Dekkingsgraden omlaag, premie omhoog

Keiharde dreun voor pensioenen



Door Leon Brandsema

Updated 20 min geleden

38 min geleden in GELD



Amsterdam - Pensioenfondsen en hun deelnemers krijgen een flinke opdoffer te verwerken. Door nieuwe rekenregels verslechtert de financiële situatie van de fondsen. En pensioen gaat ook duurder worden, of minder opleveren.



Dat is het gevolg van een advies van een commissie onder leiding van oud-minster Dijsselbloem. Pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren te rijk gerekend omdat ze mochten uitgaan van hoge rendementen op hun beleggingen. Daardoor is de premie in feite al jaren te laag om de kosten te dekken. Daar wordt nu flink op ingegrepen.



Bekijk ook:

Pensioenpremie moet omhoog of de opbouw omlaag



De rendementen waar de fondsen mee mogen rekenen gaan flink omlaag. Het gevolg daarvan is dat de premie flink omhoog zal moeten, of de pensioenopbouw omlaag. Oftewel: pensioen wordt duurder of we krijgen minder terug voor dezelfde inleg.



Dekkingsgraad



Dat is niet het enige dat verandert. De dekkingsgraad, de financiële thermoter van pensioenfondsen, gaat door de maatregelen ook nog eens hard onderuit. Er wordt gemiddeld een hap van 2,5% uit genomen. Dat komt omdat de rekenrente juist lager wordt, in plaats van een hogere rente waar veel oppositiepartijen en ook pensioenfondsen voor pleitten.



Een klein beetje verzachtend is wel dat de maatregelen pas vanaf 1 januari 2021 ingaan. Daarmee komen de pijnpunten pas naar boven na het moment waarop grote fondsen moeten gaan korten als ze er niet goed genoeg voor staan. Voor fondsen die in de gevarenzone zitten, was een daling van 2,5% funest geweest.