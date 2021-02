Op dit moment is er veel onduidelijkheid over wat er met derivaten SNS gebeurt. Eigenlijk kunnen opties niet meer uitgeoefend worden omdat de onderliggende aandelen allemaal genationaliseerd zijn.



Kunnen optieschrijvers nu feest gaan vieren? Verliezen op geschreven puts kunnen niet gerealiseerd worden en de premies voor de calls zijn binnen.



Op globalderivatives.nyx.com/sites/globa... vond ik procedureregels die wel eens op deze situatie van toepassing zouden kunnen zijn.





Een citaat hieruit: "2.4 Emergency termination of a trading session and subsequent resumption



2.4.3 In the event that the conduct of business on LIFFE CONNECT® in one or more Exchange Contracts is suspended or halted at or around the time specified for the establishment of Daily Settlement Prices or Closing Prices (as the case may be), the Relevant Euronext Market Undertaking may in its absolute discretion determine either:

(a) to change such times for that Trading Day; or

(b) to set such prices at levels determined by them as being a fair reflection of the market, as they see fit."



Het zou dus kunnen dat Euronext de fair value van het SNS aandeel op 0 zet, waarna alle derivaten afgehandeld kunnen worden.