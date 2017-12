Royal Dutch Shell « Terug naar discussie overzicht

Beste mensen,



Ik snap jullie gezever niet. Shell is een topbedrijf, Komende jaren worden tientallen megeprojecten in bedrijf genomen, die de productie naar 4 miljoen vaten olie equivalent moeten opschroeven in 2017. De cashflow gaat verdubbelen!



Allemaal kortetermijngelul dus. Ga beleggen en logisch nadenken !!

Shell is een van de grootste bedrijven ter wereld met verkoop en exploratie over de hele wereld. een prachtige geografische speiding.

Ik heb vanmorgen nog lekker 10 putjes dec 2017 er bij geschreven op € 30,-Daar heb ik € 8,90 voor gekregen. Dat is netto weer € 8900,- op de rekening.( de € 45 tranactiekosten even niet meegenomen)



In het niet voor de hand liggende geval dat ik de aandelen ooit moet afnemen, heb ik ze voor netto € 21,10

Voor dat geld wil ik ze graag hebben!!



Shell is de minst risicovolle belegging van de AEX!