Ik heb ze al een tijdje in bezit. Deze cumpref is eind 2011 ook al een keer besproken in het blad van de VEB, Effect. Inmiddels is de koers stevig gestegen, toen heb ik ze gekocht voor EUR 15,40 gemiddeld. Ik houd ze vast want boven de 8,5% krijg je niet zoveel meer, en het is een mooie spreiding in de voor de rest wel erg financieel georienteerde obligatie portefeuille

British Airways Finance 6.75% Pref Wie is bekend met dit cumpref aandeel of heeft het in bezit? Dividend betaling is per kwartaal en uitgiftekoers was € 25, per stuk. Huidige koers is rond de 19,5. Daarbij dus een rendement van 8,5%, betaling per kwartaal. Staat aan de beurs van Luxemburg.

