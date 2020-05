ING Groep « Terug naar discussie overzicht

De AEX opent dinsdag naar verwachting vlak, na commentaar van Fed-president Ben Bernanke, waarbij hij onder andere opriep tot een verhoging van het schuldplafond van de Amerikaanse overheid en tevens aangaf niet tevreden te zijn over het Amerikaans economisch herstel tot dusver.

De AEX sloot 0,8% lager op 347,34 punten, bij een opmerkelijk grote bandbreedte van circa 5 punten, duidelijk meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf handelsdagen. De Midkap verloor 1,4% op een slotnotering van 543,23 punten. De ASX zakte 0,2% naar 422,67 punten.

"We zullen naar verwachting redelijk vlak openen na het commentaar van Fed-voorzitter Bernanke, waarbij de centrale bestuurder, ondanks kanttekeningen, aangaf toch licht optimistisch te zijn", zegt Laurens Maartens, handelaar bij Saxo Bank.

Hoewel de markt in afwachting is van een reeks macro-data verwacht de handelaar op dit front geen vuurwerk. "De markt zal met name uitkijken naar bedrijfscijfers uit de VS en de outlook die bedrijven daarbij rapporteren", aldus Maartens.

Nederland publiceert om 09.30 uur de detailhandelsomzet over november.

Uit de eurozone komt om 11.00 uur de handelsbalans over november.

In de VS gaat om 14.30 uur de aandacht uit naar de producentenprijzen over december. De verwachting is een prijsdaling van 0,1%. In november steeg de bijbehorende index met 0,8%. De kerninflatie kwam toen uit op 0,1% en wordt voor december verwacht op 0,2%. Daarin zijn volatiele zaken als energie- en voedselprijzen niet meegenomen.

Ook om 14.30 uur wordt de productie-index van de staat New York over januari naar buiten gebracht. De prognose ligt op -1,5. Over december noteerde de index -8,1%. De index geldt als volatiel.

Om 18.30 uur is Charles Plosser, voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia in Rochester voor een rede op het jaarlijkse Economic Seminar.

Op een niet nader bekendgemaakt tijdstip is zijn collega Narayana Kocherlakota van de Fed van Minneapolis in Minnesota voor een rede tijdens een bijeenkomst van de Financial Planners Association.

Na middernacht komt de Wereldbank met zijn economische vooruitzichten voor de wereldeconomie.

In de VS verschijnen dinsdag twee aan consumentenbestedingen gerelateerde data.

Om 13.45 uur verschijnen de cijfers van de International Council of Shopping Centers (ICSC), met de ontwikkeling van de vergelijkbare winkelverkopen in de afgelopen week, op week- en jaarbasis, exclusief restaurantbezoek en autoverkopen, voor de week die eindigde op 12 januari. In de voorgaande week daalden de verkopen op weekbasis met 4,2%. Op jaarbasis stegen deze met 4%.

Om 14.55 uur volgt de Redbook-omzetindex, een andere retailindicator. Ook deze loopt tot en met 12 januari en geeft een vergelijking op maandbasis en op jaarbasis. In de week ervoor daalde de index op maandbasis met 0,3%. Op jaarbasis bedroeg de stijging 2,1%.

Wall Street is maandag verdeeld geeindigd, waarbij berichten dat de verkoopcijfers van de iPhone 5 tegenvallen drukten op de markten.

De toonaangevende Dow Jones-index eindigde maandag 0,1% hoger op 13.507,32 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1% tot 1.470,68 punten, terwijl de technologiezware Nasdaq 0,3% afstond tot 3.117,50 punten.

De Nikkei-225 sloot 0,7% hoger op 10.879,08 punten.

De euro noteert omstreeks 8.10 uur ten opzichte van de dollar op $1,3341, tegenover $1,3357 omstreeks 17.45 uur maandag.