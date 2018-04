HES Beheer « Terug naar discussie overzicht

Ach ja, Den Drijver van SNS is nooit een vrolijke Frans geweest.

Het persbericht:



Hes Beheer (25-07-2013):

HALFJAARWINST HES BEHEER € 11,0 MILJOEN (-/- 4,3%);

VERBETERING RESULTAAT IN HET TWEEDE KWARTAAL

HALFJAARVERSLAG

Nettowinst met 4,3% gedaald door minder opslag en hogere kosten; proportionele aanvoer + 13%.

Voortschrijdende 12 maands cijfers + 1,2%.

H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoresultaat van € 11,0 miljoen gerealiseerd (eerste halfjaar 2012 € 11,5 miljoen). De nettowinst per aandeel daalde van € 1,31 naar € 1,21, mede door het vergrote aantal geplaatste aandelen (9,0 i.p.v. 8,8 miljoen).

Met een nettowinst van € 6,0 miljoen was het tweede kwartaal beter dan het eerste trimester (€ 5,0 miljoen) en het tweede kwartaal van 2012 (€ 5,6 miljoen).

De geconsolideerde omzet groeide met 13,8% dankzij Botlek Tank Terminal (BTT) en OBA (50% geconsolideerd, economisch belang 73,8%). De omzet van BTT was hoger dan de eerste helft van vorig jaar, die als een opstartperiode moet worden beschouwd. Bovendien is BTT sinds 19 april 2013 volledig in handen van HES Beheer, terwijl zij op 30 juni 2012 de helft van de aandelen hield. De omzet van OBA was bijna 10% hoger door een sterke aanvoer van kolen en industriële mineralen.

Bij vrijwel alle Nederlandse droge bulkbedrijven waren de huuropbrengsten uit opslag belangrijk lager dan dezelfde periode vorig jaar.

Bij het Engelse dochterbedrijf NHBS is de omzet uit opslag daarentegen fors verbeterd.

De bedrijfslasten waren 14% hoger, enerzijds door de verdubbeling van het belang in BTT, anderzijds door hogere kosten voor personeel, onderhoud, afschrijvingen en overige kosten. De financieringslasten namen toe, deels omdat de financieringslasten van BTT nu volledig (i.p.v. voor 50%) ten laste van het groepsresultaat komen.

De nettobijdragen aan het groepsresultaat van EBS (100%) en OVET (economisch belang 47,7%) bleven fors achter bij vorig jaar. De nettobijdragen van NHBS (100%) en EMO (economisch belang 36,6%) stabiliseerden. Daarentegen leverden OBA, BTT en het Poolse MTGM (dochterbedrijf ATIC*, HES-belang 22,2%) een hogere contributie.

Het bedrijfsresultaat plus resultaat deelnemingen verbeterde van € 13,7 miljoen naar € 14,1 miljoen.

De voortschrijdende cijfers over de afgelopen 12 maanden (1 juli 2012 t/m 30 juni 2013) laten een verdere groei van het nettoresultaat zien naar € 25,1 miljoen (1 juli 2011 t/m 30 juni 2012: € 24,8 miljoen).

De aanvoer van bulkproducten ontwikkelde zich gunstig. Alle marktsegmenten, met uitzondering van agribulk/biomassa, vertoonden een stijgende lijn. Naar evenredigheid van HES Beheer’s participatie in haar verschillende deelnemingen was de aanvoer van bulkgoederen het afgelopen semester 13% (op vergelijkbare basis) hoger dan in het eerste halfjaar van 2012. Op 100% basis ging het om een stijging van 14%. Vooral de aanvoer van kolen trok sterk aan, terwijl ook de doorvoer van ijzererts een belangrijke toename liet zien. De aanvoer van olieproducten steeg omdat BTT vorig jaar nog in de opstartfase verkeerde.

Ultimo juni bedroeg de solvabiliteit 50,6%, tegenover 56,6% per 31 december 2012, bij een balanstotaal van € 253,2 miljoen (ultimo 2012 € 215,9 miljoen). De balansverlenging wordt vooral verklaard door het vergrote belang in BTT. Het eigen vermogen steeg van € 122,1 miljoen per 31 december 2012 naar € 128,0 miljoen ultimo juni 2013.

De directie doet vanwege de huidige onzekere economische ontwikkelingen in het Europese achterland nog geen uitspraak over het verwachte jaarresultaat.