Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

in een buy and hold situatie maak je tenminste 6.34%(bij gelijkblijvende koers)daar teken ik voor in 2014 ben ook van mening dat het moeilijker wordt om via perps en steepners geld te verdienen. Mijn verwachting is echter dat de komende maanden de spreads nog wat verder zullen inkomen dus daar gaan we dan maar voor.

Inderdaad, sorry, ik had even niet door dat ik eerst had uitgezoomd in de chart bij Protrader. Maar wat een performance toch nog! Wordt nog lastig in 2014 om met perps en stps rendement ruim boven de 10% te behalen (dwz op buy en hold basis).

Darts: Call date is 12/23/14 @ 100% Floor is 3.75% (dit is nogal wat waard in een 0% rente omgeving) Nieuwe coupon voor 2014 = 4*10-2: rond de 6.32% nu (fixering deze maand geloof ik). Aangezien renteverwachting laagblijft zou ik hem maar aanhouden voor de accrual. Ver boven de 100 komt ie nooit uit omdat DPB wellicht gaat callen volgend jaar. Reden daarvan: 1) DPB swap is OTM , dus callen geeft hun een voordeel. 2) B3 regels kicken in per januari as. Dus deze zal niet meer mee kunnen tellen in de kapitaal berekeningen. Mijn take: aanhouden, accruen en wachten tot ie gecalledgaat worden volgend jaar.

