Daytraders « Terug naar discussie overzicht

Kan je ervaring onderschrijven. Voor de bundfuture werden de vrijdag – terwijl in het weekend belangrijke politieke statements werden verwacht – positie's ingenomen. Dit is een paar keer flink fout gegaan. Gevolg resultaat – 69 % en mijn saldo van € 13.100 naar € 7200.- Nog gebeld met John Beijer … op hun site staat immer s'-ochtends er in en 's-avonds er uit. Bleek dus niet het geval. Is volgens mij geen beleggen maar meer gokken op een goede afloop. maar ja, nu eerst mijn verlies maar eens zien weg te poetsen



In de systeeminfo zou naar mijn mening de tussentijdse drawdown ook zichtbaar moeten zijn. ... Met name de trendvolgende systemen kunnen een giga drawdown laten zien wanneer er geen stop wordt aangehouden.

Het tussentijdse dieptepunt van deze longpositie was echter zelfs 1.2050. Dit betekende voor hen die zijn blijven zitten op dat moment een papieren verlies van liefst ruim $.7.000 per future en bij het maximum van 3 futures maar liefst $.21.000! Bij de geadviseerde minimum inleg van €.6.750/$.8.300 houdt dit in dat dan tussentijds een papieren verlies werd gerealiseerd van bijna 85% van de initiële inleg…. Niet echt een fraaie risk/reward verhouding, maar dat terzijde. Het spreekt voor zich dat IB zonder een bijstorting de positie rücksichlos had gesloten.



