NVDA is down nearly 18% after missing on Q3 revenue and guidance. yhoo.it/2QS84SV

Nvidia ziet winst verdriedubbelen Gepubliceerd: 10 februari 2017 09:06 Laatste update: 10 februari 2017 09:05 Chipbedrijf Nvidia zag in het afgelopen kwartaal zijn nettowinst stijgen naar 655 miljoen dollar (614 miljoen euro). Dat is een verdriedubbeling vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf, over het vierde financiële kwartaal van 2016. In hetzelfde kwartaal in 2015 werd 207 miljoen dollar aan nettowinst gemeld. De omzet van Nvidia is gegroeid naar 2,17 miljard dollar, een stijging van 55 procent vergeleken met een jaar eerder. De omzet van Nvidia’s datacenterafdeling, die chips fabriceert voor onder andere Amazon, Microsoft en Alibaba, is verdriedubbeld. Hier werd volgens Nvidia 926 miljoen dollar aan omzet geboekt. Nvidia spreekt van recordcijfers. "Ons GPU-platform wordt steeds vaker gebruikt voor kunstmatige intelligentie, cloudcomputers, gaming en zelfrijdende voertuigen", aldus Nvidia-oprichter Jen-Hsun Huang. Het bedrijf stelt al zijn doelen in het kwartaal te hebben gehaald op het gebied van gaming, visualisatie, datacenters en zelfrijdende voertuigen. Exacte cijfers over sommige van deze afdelingen zijn echter niet gedeeld. Door: NU.nl

