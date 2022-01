Belastingzaken« Terug naar discussie overzicht

Directeur zit nog in de luiers, maar omzeilt de erfbelastingGeplaatst op15 augustus 2015Door zijn zoontje een bv te geven, omzeilt Pim van Rijswijk de erfbelasting.Pim van Rijswijk junior uit Utrecht is amper 3 weken oud maar heeft nu al zijn eigen zaak. Zijn vader maakte hem de jongste ondernemer van Nederland met maar één doel: voorkomen dat zijn zoon ooit de door hem zo gehate erfbelasting moet betalen.De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal Pim junior voorlopig aan zich voorbij moeten laten gaan. En ook bij het opstellen van jaarrekeningen of het invullen van belastingaangiftes heeft hij de komende jaren nog wel wat hulp nodig. Maar wat maakt het uit? Pim wordt rijk nog voor hij iets kan zeggen.Creatieve vaderEn dat allemaal dankzij een creatieve vader, die zich afzet tegen het betalen van wat hij 'de meest oneerlijke belasting van Nederland' noemt. ,,Je hebt je hele leven hard gewerkt en daarover belasting betaald. Maar als je dood gaat, wil de fiscus nog meer hebben. Ik kan daar heel slecht tegen.''Pim senior zocht naar een maas in de wet. Van Rijswijk is zijn hele leven al bezig met het oprichten van nieuwe bv's. En dus dacht hij: kan mijn zoon ook een eigen bv krijgen? Ja, dus. Op 25 juli kwam Pim ter wereld. 5 dagen later zat zijn vader bij de notaris om het kereltje 100 procent eigenaar te maken van het nieuwe bedrijf Baby BV.Geld is al van hemEn dat doet hij niet alleen omdat het zo leuk is. Er is volgens Van Rijswijk ook heel veel geld mee te verdienen. Belastinggeld, welteverstaan. Want de inkomsten die pa met de nieuwe firma wil vergaren, zijn automatisch ook van zijn zoon. ,,Hij hoeft er dus nooit erfbelasting over te betalen als ik kom te overlijden. Het geld is namelijk al van hem,'' zegt Van Rijswijk.Door de truc ontstaat de kolderieke situatie dat zijn 3 weken oude zoon formeel de baas is over zijn eigen vader, de directeur van Baby BV. ,,Hij kan mij de laan uitsturen als hij vindt dat ik niet naar behoren functioneer. Dat kan nog wat worden als ik straks zeg dat hij om 7 uur naar bed moet en hij daar geen zin in heeft,'' lacht Van Rijswijk senior.Fiscaal gunstigerZo'n vaart zal het niet lopen. Maar de oplossing die Van Rijswijk heeft bedacht, is volgens hem wel een uitkomst voor veel kleine bedrijven. ,,Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe ze hun vermogen zo gunstig mogelijk kunnen overdragen aan de nieuwe generatie. Maar vaak denken ze daar pas over na als hun kinderen een jaar of 20 zijn. Terwijl het fiscaal gunstiger is om het vlak na de geboorte te doen.''Volgens Van Rijswijk doet hij niets illegaals. ,,Over alle inkomsten die met Baby BV worden verdiend, betaal ik gewoon netjes belasting. Ik voorkom alleen dat mijn zoon nog een keer met de fiscus moet afrekenen als ik doodga.'' Volgens de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) proberen steeds meer vermogende mensen de pijn uit de erfbelasting te halen.Erfbelasting onterecht,,Dat ouders al zo snel een eigen bedrijf oprichten voor hun kind, zien we niet vaak. Maar de techniek is bekend en wordt bijvoorbeeld toegepast met onroerend goed. Want niemand is te spreken over de erfbelasting. Mensen vinden het ongepast en onterecht, omdat het gaat om netto geld. Daar is al belasting over betaald, maar zodra je de benen strekt, komt de fiscus weer om de hoek kijken,'' zegt voorzitter Bep Bergman van EPN.Belastingontwijking zou je de werkwijze van Van Rijswijk gerust kunnen noemen. Maar daarmee heeft hij geen enkele moeite. ,,Bijna iedereen kijkt hoe hij zo voordelig mogelijk door het leven kan. Dat begint al bij de aanbiedingen van de supermarkt. Dus wat is er mis om dat ook te doen bij het betalen van belasting. Ik houd me aan de wet.''Van Rijswijk moet met zijn nieuwe truc alleen nog wel even de Belastingdienst overtuigen. Woordvoerder Robin Middel van het ministerie van Financiën raadt Van Rijswijk aan om eerst met de fiscus te overleggen. Anders loopt hij het risico dat de winst die vader met Baby BV maakt als een gift wordt gezien. Daarover is schenkbelasting verschuldigd. ,,Dan is het maar de vraag of je niet goedkoper uit bent door het gewoon te laten erven,'' aldus Middel.*****Ik hoop van ganse harte dat van Rijswijk succes heeft.Dat zou voor veel Nederlanders een mooie optie zijn om deze onrechtvaardige erfbelasting te torpederen.Helaas heeft onze Overheid een hekel aan creatieve Nederlanders en zal deze truc met alle middelen proberen te ontmoedigen.Het word echter tijd dat men die zogenaamde schenkbelasting of erfbelasting ook eens gaat aanpakken.Zelf heb ik al eerder de Vermogensrendementsheffing op spaargeld onrechtvaardig gevonden.