Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Beste Nick, Ik kan helaas niet terughalen wat er precies fout gegaan is met de transactie. Het zou kunnen dat er een storing was, waardoor het heel lang geduurd heeft voordat transacties doorgevoerd werden of dat ze zelfs helemaal niet doorgevoerd zijn. Een andere reden zou kunnen zijn dat door uw order uw positie in KPN meer dan 25% van de totale waarde van uw portefeuille zou zijn, wat volgens de regels niet toegestaan is. Met vriendelijke groet, Joran

Beste Fishb8,Hoe heeft u de sony corporation aandelen geprobeerd aan te schaffen? Het is inderdaad niet mogelijk om in aziatische aandelen te handelen, dus dat is de reden dat het rendement infinity weergeeft. Indien u via www.iex.nl handelt in het beursspel wil ik u vragen dit in de toekomst via beursspel.iex.nl te doen. U kunt hier met dezelfde gegevens inloggen. Het beursspel is nog niet helemaal goed geïntegreerd in www.IEX.nl en dit kan de reden van de errors zijn.Met vriendelijke groet,Joran | IEX support

Is er een probleem met de site van het beursspel? Zodra ik iets probeer te verkopen/aankopen krijg ik een foutmelding: Deze pagina kan tijdelijk niet worden getoond. 500 Internal Server Error - Onze excuses... Geachte bezoeker, Er is helaas iets misgegaan. We werken hard om het probleem te herstellen. Momenteel kunt u even geen gebruik van de site maken. Probeert u het later nog eens. Met vriendelijke groet, Team IEX.nl

