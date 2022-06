Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Ergens in de toekomst.Van onze bekende verslaggever (Voda)Heden ging een lang gekoesterd koersdoel van de Heer Sijmen de Vries in vervulling.De tocht naar de 25 cent was lang, en vooral bitter. Velen (ex)-Pharming beleggers hebben naar dit moment halsreikend uitgekeken.Het aandeel werd in het verleden door vele, al dan niet ex-aandeelhouders “afgebrand”.Zelfs analisten lusten er geen brood van.Er zijn natuurlijk, velen tientallen stukken, zo niet honderden geschreven.Sijmen de Vries verdiend bijna een standbeeld.Hoe kwam het zover? Even een kort overzicht.Aug. 2012 Koers rond de 2.4 cent.Sep. 2012 Koers op 1.8 cent na tegenvallende 2e kwartaal cijfers.Okt.-dec. 2012, weinig verandering in de koers. Koers schommelt nog steeds tussen de 2.3 cent en 2.5 cent.Jan.-2013. Groot nieuws! FDA laat Rhucin toe in de USA. Koers schiet bijna 60% omhoog.Feb. 2013. Ondanks bezuinigingen kondigt Pharming de geld ophaalaktie aan. Men haalt 5 miljoen op.De aandeelhouders morren even, maar de koers herstelt zich inmiddels op 8.7 cent.Apr 2013. Kw1 cijfers vallen goed bij de beleggers. De omzet neemt gestaag toe, maar blijft achter bij de prognoses. Aandeelhouders zetten desondanks de koers toch hoger tot 9.9 cent.Juni 2013. Een kink in de kabel. Pharming maakt, in aanloop tot de kw2 cijfers bekend dat de eerste ontslag ronde (21 personen) toch meer geld kost dan aanvankelijk geschat. 2e ontslag ronde wordt aangekondigd. (weer ruim 20 personen). Dit bericht wordt aanvankelijk matig ontvangen, maar de koers “herstelt”zich later. Slot 10.9 cent.Jul-Aug 2013. Weinig nieuws en koers mutaties. Koers gaat wel omhoog, mede door de stijgende AEX en AMX. Slotkoers 12.5 cent.Sep. 2013 Weer een groot PB van Pharming. Cijfers kw 2 zullen beter zijn dan verwacht!Minpunt, er moet weer 5 miljoen euro opgehaald worden. Tevens wordt een verzoek ingediend om het aandelen vermogen uit te breiden tot 2 miljard stuks. Puur als “reserve” volgens S. de Vries.Volgens beurs analisten en oud-aandeelhouders wordt gewaarschuwd voor deze “operatie”.Volgens een aantal bekende IEX-ers (de grootste beleggers site van Nederland), kan dit leiden tot een koersimplosie. J. van Kerpel heeft zijn koersdoel van 9 cent inmiddels aangepast naar 20 cent. Het advies, Kopen, kopen, kopen!Okt. – nov. 2013. 2e ontslag ronde volkomen afgerond. Kosten worden niet genoemd, maar zullen volgens deskundigen buitengewoon hoog zijn. Verkoopcijfers van Rhucin/Ruconest blijven maar toenemen. Het middel is volkomen veilig, en zéér effectief. Allergie testen vooraf blijven nodig.Raad van bestuur keurt een salaris verhoging voor S. de Vries van 40% goed. Kw 2 cijfers, en outlook vallen zéér goed bij de beleggers.Dec. 2013. Rustige maand. Koers gaat nog immers rustig omhoog, niet veel. Slotkoers dec. 2013 20.3 cent.Jan. 2014. Er komt divers economisch herstel. Bedrijfswinsten nemen weer toe.Bij Pharming nemen de verliezen steeds af. PB: in kw 2 worden er winsten verwacht volgens S. de Vries. Volgens S. de Vries staat Pharming bijna op eigen benen. Volgens hem, laatste aankondiging dat er nog geld opgehaald moet worden.Nog een aangifte van 400 miljoen stuks. Kasvoorraad tot minstens mei 2015.Intentie tot aankopen van een kleine biotech company (nadere gegevens ontbreken).Feb- Mrt 2014. Volgens AFM meldingen zijn er enkele grote investeerders.Volgens bekende bronnen, een vorm van manipulatie, echter de heer S. de Vries, zegt dat het “etalage” aanbod al langer ingetrokken is. Beleggers reageren verheugd op dit nieuws! De slot koers op 31 maart 2014 24.1 cent.Apr. 2014.Kw 1 cijfers. Beter dan verwacht. Analisten zijn blij verrast. Koers stijgt met meer dan 20 %. Koers boven de 25 cent aanvankelijk. Bizarre taferelen. Enorme aandelen dumps vonden plaats. Computer algoritme went “crazy”?Hoe dan ook, slotkoers 24.6 cent.Jun. 2014. PB: Pharming is lean and mean. S. de Vries zegt dat Pharming winst maakt. Kosten zijn lager dan de verkoopopbrengsten.Campingrally!Koers boven de 25 cent! Er wordt onverwachts “winst” genomen.De dagomzetten zijn buitengewoon. Velen stappen blijkbaar toch “weer” in.De winsten voor sommige aandeelhouders zijn buitengewoon. Op de IEX site worden door sommige “volharders” winsten van meer dan 1000%! genoemd!Slot juni 20.8 cent.Aug. – sep. 2014. Kw 2 cijfers. Sijmen houdt woord. Winst! (102K euro.)Koers vliegt omhoog, maar stokt op eind sep 2014 op 25.1 cent. Beleggers zijn bang geworden vanwege de enorme stijging.Het koersdoel is nu bereikt!Okt. 2013 en verder….PB: Overname bod! Premie 40% op de huidige koers van vrijdag jongstleden.Het geklaag van de bestaande aandeelhouders (met name de particulieren) is enorm. Deze groep is groot, en de overnemende partij gooit er nog 20% bovenop.Men gaat morrend akkoord.Pharming zal binnen 6 maanden van de beurs vertrekken.