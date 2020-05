Hmm,

Ik heb het hier niet over de US en Brazilië, dat zijn beide landbouwgrootmachten waar dat prima samen kan gaan.

Ik heb het nu over zeer vruchtbare grond in Afrika, dat momenteel in rap tempo wordt opgekocht door multinationals.

Het is juist in dit soort landen waar een wereld te winnen is wat waar het de verhoging van de voedselproductie betreft.

De boeren kunnen daar wat productie betreft zeker nog met een factor 2 of 3 omhoog, en zitten dan nog niet op de helft van onze productie hier.

De rest laten we dan voor de mindere regenval daar.

Ik vind het dan ook dood en doodzonde dat het geldelijk gewin van multinationals in deze gebieden voorrang krijgt op de vraag of iemand recht op een leven heeft.

Als je als mens de moeite al niet meer neemt om je die vraag te stellen, dan zijn we verdomd ver heen..



Het zou overigens ook zo maar eens zo kunnen zijn dat jij hier weinig uitgeeft voor je voedsel omdat de producent ervan vaak onder de kostprijs moet produceren.

We mogen immers niet de arme boeren in dit soort ontwikkelingslanden beconcurreren, dus houden we onze boeren in leven met wat subsidie.

Het ware eerlijker geweest als de boer gewoon de prijs zou krijgen die er voor staat, en jij dus meer zou moeten betalen.



Ps, was het begin van de 'Arabische lente' in Noord-Afrika en delen van het Midden-Oosten nu mede het gevolg van hoge voedselprijzen of omdat men daar als ik jou goed begrijp altijd aan het vechten is ?