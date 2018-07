Als je met de firma list en bedrog in zee wilt gaan moet je bij Wavetrading zijn. Ik ben helaas te lang een lid geweest. De resultaten die op de site van Wavetrading genoemd worden kloppen over het algemeen wel. Echter worden de grote verlies posten niet genoemd. 1 van de voorbeelden. Eind augustus 2017 is er een keer of 6 short gegaan op de AEX tussen de 510 en de 540. De AEX is daarna alleen niet meer omlaag gegaan, maar enkel omhoog tot ongeveer 560. Er kwam alleen nooit advies om de posities te sluiten, er kwamen alleen berichten om nog een short positie in te nemen. Als je al deze verliezen van het resultaat op de site afhaalt kom je negatief uit voor 2017, maar dat staat natuurlijk niet zo goed op de site. En dit is enkel 1 voorbeeld want het is veel vaker gebeurd. Gelukkig is mijn abonnement inmiddels afgelopen en ik zal mij ook nooit meer aanmelden. Tip, doe het niet!

Goedenavond Masterdipper, Ben sinds april aangesloten bij BF. In 1e instantie was ik positief over het zgn Robottrading. Nu ruim 3 maanden verder heb ik mijn bedenkingen. De organisatie van BF is niet echt duidelijk en hun opgave van resultaten onbetrouwbaar. Heb al een aantal voorbeelden en met een aantal medebeleggers zijn we in gesprek met de AFM. Dus je hebt gelijk. Thans heb ik een rekening geopend bij IG markets. Ga vol voor de CFD's. Ben erg gecharmeerd van je openheid in je transacties. Veel plezier in Barcelona.

