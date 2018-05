Grondstoffen « Terug naar discussie overzicht

Investeringsidee: Platinum



Platinum wordt ook vaak platina genoemd en vooral gebruikt in juwelen en de auto-industrie. Ongeveer 70% van alle platinum wereldwijd wordt geproduceerd in Zuid-Afrika.



Beursgenoteerde bedrijven die Zuid-Afrikaanse platinummijnen bezitten zijn onder meer Impala Platinum en Lonmin. Deze bedrijven zijn recent onder druk komen te staan door sociale onrust in het land.



De mensen nabij de mijnen willen meer banen en een hoger loon. Zij stellen daarbij dat de mijnbedrijven te weinig doen om de regio van een economische impuls te voorzien.



De sociale onrust in de Zuid-Afrikaanse mijnindustrie is van alle tijden, maar gebeurt nu in een periode waarin de platinumprijs onder druk staat. Op jaarbasis staat de platinumprijs ruim 17% lager rond de 906 dollar per troy ounce. Ten opzichte van de piek in 2008 staat de platinumprijs inmiddels bijna 60% lager.

Opvallende prijsdaling



De prijsdaling over de afgelopen jaren is opvallend, omdat het aanbod van platinum relatief constant is geweest en er continu sprake was van een tekort. De World Platinum Investment Council verwacht daarbij dat het aanbod in de komende jaren verder zal dalen.



In mei sprak deze raad de verwachting uit dat de wereldwijd geraffineerde platinumvoorraad in 2017 met 1% zal dalen tot 5,96 miljoen ounces. Afgewacht moet worden hoe de toekomst zich zal ontwikkelen.



Ondanks deze voorraaddaling zal het tekort op de wereldwijde platinummarkt afnemen van 360,000 ounces in 2016 tot 65,000 ounces in 2017 (bron: World Platinum Investment Council). Dit komt volledig door een afnemende vraag.

Ontwikkelingen auto-industrie



De auto-industrie is wereldwijd gezien de grootste platinumafnemer en wordt vooral gebruikt om de emissie-uitstoot van voertuigen te verminderen.



Het afgelopen jaar waren katalysatoren zodoende goed voor 40% van de vraag naar platinum. Maar de World Platinum Investment Council verwacht dat de vraag vanuit de auto-industrie in 2017 zal dalen van 3,435 miljoen ounces tot 3,4 miljoen ounces.



Analisten van UBS kijken verder en stellen dat de vraag naar platinum vanuit de auto-industrie in 2021 10% lager zal liggen ten opzichte van 2016. De Zwitserse zakenbank stelt dat dit kan leiden tot een platinumoverschot en daardoor de prijzen fors kunnen dalen.



De afnemende vraag naar platinum is volgens UBS het gevolg van de opkomst van elektrische auto’s, waarin juist andere zeldzame metalen worden gebruikt. UBS wijst er bijvoorbeeld op dat Chevrolet voor de productie van de Volt helemaal geen platinum gebruikt.

Afhankelijk van goudprijs



Tegelijkertijd stelt UBS dat ongeveer 60% van de fluctuering in de platinumprijs veroorzaakt wordt door de goudprijs. Daarom kan platinum volgens de Zwitserse zakenbank nog altijd een interessante belegging zijn wanneer de goudprijs een stijging zou laten zien.



Dit wordt onderstreept door goudexperts. Momenteel wordt de goudprijs nog gedrukt door de verwachting dat de Federal Reserve zijn rentetarief zal verhogen. Tegelijkertijd wijzen de analisten van ETF Securities erop dat de stijgende inflatie in de Verenigde Staten een steun in de rug kan bieden voor de goudprijs.



Daarom denken de analisten dat de goudprijs in de komende periode een herstel kan laten zien, wat een gunstige uitwerking kan hebben op de platinumprijs. Afgewacht moet worden hoe de markten zich in de komende periode zullen ontwikkelen.



