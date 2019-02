Pharming « Terug naar discussie overzicht

Wat een beetje vreemd is, dat Pharming met dat bericht(in de etalage) naarbuiten komt op een moment dat de koers was opgelopen naar 0,045 euro.

Had men niet beter kunnen zwijgen en een overbruggingskrediet gaan zoeken voor de duur van 2 maanden? Het gaat over misschien 1,5-2 miljoen euro.

Als iemand dat even voorschiet, kan Pharming rustig de aanvraag voor de VS afwachten.

Ik weet ook wel dat het een noodkrediet is en mogelijk niet meer is dan uitstel van executie.

Want Pharming kan niet op eigen benen staan in 2013 en 2014. Die gaten blijven dichten met aandelen uitgeven, houdt een keer op of je moet Antonov heten.

Maar de Vries had in zijn vermetelheid al weer 600 miljoen aandelen gereserveerd voor uitgifte dus...

Waarom geen RS snel doorvoeren? of stuurt men aan op het DNage model(surseance/failliet)?

Ik denk dat Santarus dat best vindt, dat laatste.