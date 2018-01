Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Afgelopen wat betreft Capital Position. Belangrijkste voor ons is:

- opmerking boven over 5.125%: het is mij niet duidelijk of de nadruk ligt op het eerste of laatste deel v/d zin. Ik zal daar meer duidelijkheid over vragen bij IR. Gezien dat de zaal niet reageerde, en er derhalve niets schokkends werd geinterpreteerd, lijkt het me dat het laatste deel de leidraad biedt.

- retail perps worden niet afgelost binnen afzienbare tijd.

- EV: e0.6 mia boven S&P AA rating.

- bevestiging dat winsten op safe-havens oblies (e1.5 mia in 2011 tot totaal e2.7mia!!!) niet via de P&L (of EV) gaan, maar in een potje worden gestopt. Herinnering van mijn kant: anderen doen dit wel en in het bijzonder de P&L van ASR kreeg hierdoor een enorme boost (zie draadje).

- een kwart van kantoren vastgoedportefeuille is "impaired". Brrrr...

- indien IGD solvency wordt berekend op ecb aaa curve zoals concurrentie dan is die niet 208 maar 225%;

- de solvency eis van DNB voor Health is in 2012 verhoogd. Impact IGD Achmea: 10%. Hoe zou dat zijn voor de anderen?