Wall Street kiest geen richting

Gepubliceerd op 27 mrt 2012 om 19:54 | Views: 48



NEW YORK (AFN) - Beleggers op de aandelenbeurzen in New York leken dinsdag geen richting te kunnen kiezen. Cijfers over de Amerikaanse economie die rond de opening van de beurzen werden bekendgemaakt gaven de handel weinig steun. Maandag gingen de koersen nog flink omhoog na opmerkingen van FederalReserve-voorzitter Ben Bernanke. Beleggers geloofden dat de Fed meer stimuleringsmaatregelen voor de economie wil nemen.



De Dow-Jonesindex stond in de middaghandel 0,1 procent lager op 13232 punten. De breed samengestelde S&P 500-index noteerde vlak op 1415 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij tot 3128 punten, onder meer geholpen door een koersstijging van Apple.



Voorbeurs werd bekendgemaakt dat de huizenprijzen in 20 grote steden in de Verenigde Staten in januari onveranderd zijn gebleven in vergelijking met een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een prijsdaling met 0,2 procent. In december daalden de huizenprijzen nog met 0,5 procent op maandbasis.



Consumentenvertrouwen



Ondanks bemoedigende berichten over de Amerikaanse economie, bleek het consumentenvertrouwen in de VS in maart te zijn gedaald, aldus onderzoeksbureau Conference Board. De index voor het vertrouwen kwam uit op 70,2 tegen 71,6 in februari.



Met het einde van het eerste kwartaal in zicht waren grote fondsen in trek. Apple kreeg er 1,2 procent bij en Home Depot steeg met 0,2 procent. Bank of Americahoorde bij de verliezers na een afwaardering. Het aandeel verloor 2,3 procent.



Verdeelde meningen



De meningen over de richting waarin de beurzen zich de komende tijd zullen bewegen waren verdeeld. ,,Technisch gesproken zou er een daling moeten plaatsvinden. Maar als iedereen denkt aan een daling, gebeurt dat juist niet'', aldus een Amerikaanse analist.



De euro was 1,3340 dollar waard, evenveel als bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 107,26 dollar.Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 125,53 dollar.