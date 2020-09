Handelsystemen hebben veel invloed op de beurs.Voor de beleggers die nog geen handelsystemen kennen:die kunnen het hier lezen wat het ongeveer is:Nu zijn hefboom producten ook een soort van handelsystemen.Als ik bijvoorbeeld een turbo of sprinter long koop. Dan betekend dit helemaal niet dat de aandelen echt door de bank gekocht worden. Er zit eigenlijk een soort spel computer tussen. De computer bepaald aan de hand van de stoplossen welke richting de beurs op kan gaan.Het is vrij eenvoudig uit te leggen.Stel dat iedereen morgen een Turbo long AEX 300 koopt, dan zou je eigenlijk verwachten dat de koersen zullen stijgen en richting de 310 gaan. Echter is dat natuurlijk niet het geval. De computer handelt ook continu met aandelen. Dus wat de computer dan doet is aandelen verkopen zodat de index zakt tot 299.9Op dat moment zijn de stoplossen eruit geknald, heeft de bank alle inzet binnen. Daarna zie je vaak ook weer een opleving van de koers, de bank kan deze aandelen daarna weer terug kopen. Je ziet vaak ook verkoop en koop orders met herkenbare cijfers terug komen, dus hele tijd 333, of 111 orders.De bank heeft alle inzichten in de order boeken en kan dus piek fijn vooraf berekenen of een stoploss haalbaar is.Kort samengevat, er wordt continu berekend welke stoploss te bereiken valt, en daar zal de computer op handelen.Ik ben wel overtuigd dat in de toekomst het traden nog veel moeilijker gaat worden, aangezien de computer algoritmes zullen worden verfijnd.Ook legt het mens vaak af tegen de computer, omdat de computer consequent blijft handelen, en mensen doen dit niet. Daarentegen kan een mens weer beter het nieuws en verwachtingen inschatten, maar ook daar zullen computers beter in gaan worden.GAP-risk:GAP risk is iets wat bij gewonen Turbo's en Sprinters de bank echt veel cash opleveren.Bijvoorbeeld, een Sprinter XL of lim speeders, deze sprinters hebben geen rest waarde.Dus bijvoorbeeld de 300 SPL XL, als de AEX morgen opent op 296, dan zou eigenlijk de sprinter op een negatieve waarde moeten staan. Dit is niet het geval, de Sprinter XL komt gewoon op 0 te staan. Deze GAP-risk is verzekerd door de bank.Daarom zijn XL sprinters ook iets duurder dan de echte koers, met gebruikt dan dus een referentie koers, die ongunstiger is.Echter voor gewone sprinters en turbo's is de GAP risk echt risico vol voor de belegger.Kijk als ik een gewonen sprinter/turbo long AEX 300 kun je kopen bij een AEX op 310, rond de 1,10 en als die de stoploss geraakt wordt op 300, dan wordt de rest waarde van 1,- euro uitgekeerd.Echter als de index op 295 opend, dan wordt de gap verekend met de sprinter of turbo, dus krijg je nog maar 0,5Opend de AEX op 290, dan ben je ook je geld kwijt, de rest waarde is dan ook 0.Volatiliteit:Dit is wat er aan zit te komen. koersen zullen niet meer in een recht lijntje bewqegen, maar veel meer op en neer gaan. De banken zeggen het tegenwoordig standaard aan het begin van het jaar. Dan Zeggen ze :"Komend beurs jaar wordt weer volatiel, onzekerheden ,en blah die blah".Ze zeggen er dan ook niet bij, dat de volatiliteit eigenlijk ontstaat door hun handelsystemen, die continue handelen op een geoptimaliseerde manier zodat de bank hier dikke winst mee maakt.Conclusie:De aandelen markt is werkelijk een casino. Vooral als je dag handelaar of korte termijn belegger bent.Het is nauwlijks te bepalen hoe de handelsystemen reageren. Voor het zelfde geld stellen ze deze morgen de AEX in op de 250, of 340 , dan zullen vele de gaps verdampen. Dus voor de gewone sprinter of turbo ook buitengewoon risico vol.