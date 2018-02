Bank of Japan stelt beoordeling economie neerwaarts bij

Gepubliceerd: 09:39

TOKIO (Dow Jones)--De Japanse centrale bank heeft woensdag de beoordeling van de Japanse economie voor de tweede maand op rij neerwaarts bijgesteld.



De zorgen over de Europese schuldencrisis en de sterke yen zijn de reden voor de beoordeling, hoewel de bank vooralsnog weigert extra maatregelen te nemen.



"De groei van de Japanse economie staat stil en dit is vooral te wijten aan de vertraging in overzeese economieen en de waardering van de yen", aldus de centrale bank in een verklaring.



De neerwaartse bijstelling voedt verwachtingen van de markt dat de centrale bank in de komende maanden wellicht extra maatregelen gaat nemen vanwege met name de onzekerheid over de Europese economieen. Zo zou de bank bijvoorbeeld de inkoop van schuldpapier in binnen- en buitenland kunnen verhogen.



Toch zal het zijn obligatie-inkoopprogramma, dat ¥55 biljoen bedraagt, vooralsnog niet verhogen. Ook houdt de bank vast aan een rentetarief van 0,0%-0,1%.



De vertraging in de economie hangt samen met het dalende ondernemersvertrouwen in Japan. De index die dit meet daalde in september nog naar plus 2 van plus 4, waarbij de verslechtering van de wereldeconomie en de aanhoudend sterke yen ook toen al een rol speelden.



De gouverneur van de centrale bank Masaaki Shirakawa verklaarde woensdag tijdens een persconferentie dat Japan de economische groei moet bevorderen om de verslechterde financiele situatie in het land te verbeteren.



Eerder op de dag kwam de Japanse kredietbeoordelaar Rating and Investment Information Inc met een afwaardering van Japanse staatsobligaties naar AA+ van AAA. Hier wilde Shirakawa geen commentaar op geven.



