Vertrouwen Nederlandse consument ingestort in september - CBS

Gepubliceerd: 09:46

AMSTERDAM (Dow Jones)--Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in september ingestort. Naast een verdere terugloop van het vertrouwen in het economische klimaat liep ook de koopbereidheid nu duidelijk terug, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



De indicator van het consumentenvertrouwen daalde in september met 9 punten tot -30. Ook in augustus was het vertrouwen met 9 punten gedaald tot -21.



Een dergelijke verslechtering in twee maanden heeft zich niet eerder voorgedaan.



Vooral het vertrouwen in het economisch klimaat liep sterk terug met een daling van 15 punten in september naar -53. De deelindex staat daardoor 50 punten lager dan in februari van dit jaar. Het oordeel van consumenten over de afgelopen 12 maanden verslechterde het sterkst, maar ook over de komende 12 maanden waren consumenten een stuk negatiever gestemd.



De koopbereidheid van consumenten nam in september ook sterk af, waar deze in augustus veel minder sterk geraakt werd. Deze deelindex daalde met 4 punten tot -14. Consumenten werden negatiever over hun eigen financiele situatie en vinden daarnaast de tijd ongunstiger voor het doen van grote aankopen.



