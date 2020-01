Flitshandelaren verdienen miljarden ten koste van marktdeelnemers - media(ABM FN-Dow Jones) Flitshandelaren verdienen jaarlijks gezamenlijk bijna 5 miljard dollar op de wereldwijde aandelenmarkten door te profiteren van een minieme informatievoorsprong. Dit blijkt uit een rapport van de Britse toezichthouder, the Financial Conduct Authority.Het maandag vrijgegeven rapport werpt licht op de zogenoemde 'latentie-arbitrage', waarbij handelaren via computers sneller op marktbewegende informatie kunnen reageren dan andere partijen. Dergelijke informatie kan variëren van bedrijfsnieuws tot de vrijgave van macro-economische data, tot prijsschommelingen in andere aandelen of markten.In Europa en in Amerika wordt momenteel de politieke druk opgevoerd om financiële transacties te belasten, waardoor 'high frequency traders' de wind uit de zeilen wordt genomen.Flitshandelaren stellen dat zij door veel te handelen voor meer liquiditeit zorgen, waardoor het verschil tussen de bied- en de laatprijs kleiner wordt, en de kosten voor marktdeelnemers juist dalen.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.

Denk het ook en dan stijgen en stijgen en stijgen.. Je kan bijna gif op in nemen dat we groen gaan. We hebben een BOM vol slechte cijfers gehad en we stijgen. Dus je weet wel dat we vandaag weer gaan stijgen. En als we in het rood gaan dan zal het niet meer dan 0,3% zijn. En zelfs sluiten dan presteren ze in eens 2% op de borden te krijgen. Dus je moet instappen en wachten!

Jeetje zat gister eens te bedenken. Je kan nog zo veel negatief nieuws geven en de AEX gaat gewoon met een vaart omhoog. Eigenlijk maakt het niet uit als je negatief of positief nieuws geeft. De AEX computer die wint het wel van ons. De kleine man die af en toe mee speelt kan er een leuk centje mee verdienen. Maar mensen met kapitaal gaan je zeker ten onder. Want je denk dat je het kan winnen maar onder tussen je gaat verliezen. Maar laten we het eens positief bekijken. We kunnen negatief of positief nieuws brengen. De beurs doet toch zijn eigen ding:) Dus ik denk media hebben we gewoon niet nodig. Hij vliegt nu toch wel in het groen. Zal vandaag weer een flinke groene dag worden. En anders rood. Het is maar net hoe de Computer elektronica zijn gouden haren vandaag staan. Nou mensen maak er maar een mooie dag er van. Buye gold :o) Want de computer van de AEX moet goud krijgen en jullie krijgen beteren koersen haha :)

